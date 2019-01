Juventus, Pogba o Isco nel mirino per giugno. Marcelo solo se parte Alex Sandro. Inter, Perisic e Candreva in uscita. De Paul e Chiesa obiettivi per la prossima stagione. Napoli, per il centrocampo occhio anche a Lobotka

Direttore RMC SPORT

Ultimi giorni prima della fine di un mercato di gennaio in cui oltre a tante operazioni interessanti (quelle di Higuain, Piatek, Muriel e Gabbiadini su tutte) si sono poste le basi per giugno. Ormai di Ramsey sapete tutto, la Juventus lavora per il futuro. Paratici ha le idee molto chiare. In estate arriverà anche un altro grande centrocampista. Al momento sono due i nomi in ballottaggio: Pogba e Isco. Entrambi hanno una valutazione intorno agli 80 milioni di euro, ma la Juventus vuole continuare a vincere e per tenere alto il livello ha bisogno di campioni. In questa ottica è molto probabile che possa andare via Khedira ma una situazione da monitorare è anche quella di Pjanic, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importantissima. Per la fascia sinistra resta sempre in piedi l’ipotesi Marcelo, a cui piacerebbe tornare a giocare con Cristiano Ronaldo. Ma qui la Juventus dovrebbe fare una scelta: o lui o Alex Sandro che tra l’altro ha da poco rinnovato il contratto fino al 2023. Paratici è a caccia anche di un forte difensore centrale considerata la partenza di Benatia. Caceres resterà fino a giugno. De Ligt rimane una prima scelta. Anche l’Inter guarda avanti. Dopo aver preso Godin adesso sta cercando di porre le basi per Barella per giugno. Per Perisic i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione un’offerta anche ora a gennaio, ma solo a determinate condizioni. Chi potrebbe partire entro il 31 è Candreva. Occhio a Ferreira Carrasco, che resta il primo obiettivo del Milan. Tornando a Perisic, in estate ci sarà l’addio e a quel punto Marotta e Ausilio tenteranno l’affondo finale per uno tra De Paul e Chiesa. Anche il Napoli ha già pronta la strategia. Il Paris Saint Germain ha preso Paredes, ma Allan resta un obiettivo anche per la prossima stagione, per cui ecco che Giuntoli sta sondando il terreno per avere l’alternativa pronta. E qui i nomi sono quelli di Lobotka, Almendra e Forlans. Senza tenere conto che il vero colpo per l’estate potrebbe essere in attacco. E il nome è sempre lo stesso: Lozano del Psv. Il Milan è sempre a caccia di un esterno offensivo. Come detto, Ferreira Carrasco è la prima scelta, ma i rossoneri lavorano su più tavoli per poter trovare la soluzione giusta. Un’altra idea porta a Deulofeu, che tra l’altro è già stato sei mesi al Milan nella stagione 2016-2017. Infine la Fiorentina. Pjaca resterà in viola fino a giugno. Corvino ha poi preso per il prossimo anno il centrocampista polacco Zurkowski dal Gornik, un’operazione da 5 milioni di euro.