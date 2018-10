Juventus riflettori accesi su Pogba e Rabiot. Millan, fiducia a Gattuso ma ora serve una svolta. Intanto a gennaio oltre a Paquetá potrebbe arrivare un altro centrocampista. La Roma punta Lainez del Club America. Napoli a Parigi la partita perfetta

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

La Juventus e Pogba potrebbero camminare di nuovo insieme. Per ora non c’è niente di concreto, ma un domani chissà. Tutto dipenderà anche dalla stagione dello United ed eventualmente dalle richieste del club inglese. Il feeling c’è ancora nonostante le strade si siano separate due anni fa. È ancora prematuro però capire come e quando dalle idee si passerà ai fatti. La Juventus segue anche Rabiot, il Paris Saint Germain è fiducioso di poter trovare a breve un accordo per il rinnovo, ma i bianconeri restano in pressing. Le sconfitte nel derby e in Europa League intanto hanno lasciato il segno in casa Milan. Quando alleni un club così l’asticella è sempre alta e Gattuso lo sa bene. La sua panchina non è più solida come a inizio stagione per cui saranno importantissime le prossime partite contro Samp e Genoa. Il Milan guarda anche al mercato e dopo aver piazzato il colpo Paquetá sta facendo una riflessione su Bakayoko, che doveva essere uno dei colpi più importanti in estate. Il Milan potrebbe decidere di farlo partire già a gennaio. Va tenuto presente che ha anche un ingaggio di 3,5 milioni di euro. Oltre all’ipotesi di un possibile ritorno al Chelsea, c’è il Marsiglia fortemente interessato e questa potrebbe diventare una soluzione concreta. Se Bakayoko dovesse andare via, il Milan potrebbe prendere un altro centrocampista. A proposito di Chelsea, Sarri è a caccia di un difensore. Rugani e Romagnoli in Italia sono i preferiti ma per Juventus e Milan non sono sul mercato. Capitolo Roma: la cessione di Strootman al Marsiglia permette ai giallorossi di fare qualcosa già a gennaio. Monchi ha messo nel mirino Diego Lainez, classe 2000, attaccante esterno messicano del Club America. La Roma vorrebbe chiudere presto la trattativa ma la richiesta di 20 milioni di euro è alta e per questo ancora non si è arrivati all’accelerazione decisiva. La due giorni di Champions League infine ci ha regalato tante conferme. La prima è che Ronaldo e compagni lotteranno fino all’ultimo per vincere un trofeo che manca in bacheca dal ‘96. Il successo di Manchester è l’ulteriore riprova. La Juventus ha ormai una tale forza e qualità da dover essere considerata la vera favorita. L’altra è il Napoli. Ancelotti sta facendo qualcosa di eccezionale, gli azzurri hanno acquisito una dimensione europea. I segnali si erano già visti con il Liverpool, al Parco dei Principi il Napoli ha giocato la partita perfetta. Personalità, coraggio, copertura degli spazi e anche serenità. È così il girone più duro di tutta la Champions resta più che mai aperto. Sarà decisiva la gara di ritorno tra meno di due settimane al San Paolo. Giuntoli intanto si sta muovendo per l’anno prossimo. Il Napoli non vuole privarsi di Diawara a gennaio. Per un possibile e suggestivo ritorno di Cavani al momento non ci sono le condizioni economiche e poi là davanti le alternative ad Ancelotti non mancano certo.