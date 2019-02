Juventus, Savic altra ipotesi per la difesa. Romero per il futuro. Inter, bloccato De Paul per giugno. Roma molto avanti per Mancini dell’Atalanta. Il Napoli pensa a Bennacer e Fornals

Si è appena chiuso un mercato scoppiettante in cui non sono mancati sorprese e colpi scena. Al di là di quelllo che è successo, si è lavorato tanto anche per il futuro. Comincio dalla Juventus che certo non si aspettava di dover rinunciare a Benatia a gennaio ma Paratici già da tempo è operativo su un forte difensore da prendere per giugno. Oltre al solito De Ligt, va anche aggiunto Savic. La Juventus ha sondato il terreno subito, le risposte dell’Atletico Madrid sono state negative. In estate un altro tentativo verrà fatto. Intanto i bianconeri stanno definendo l’operazione Romero con il Genoa. Il suo arrivo a Torino è previsto per giugno 2020. Per il futuro c’è da capire anche cosa accadrà con Douglas Costa, che ha molto mercato in Inghilterra. Anche il quadro dell’Inter è molto chiaro. Marotta e Ausilio hanno praticamente in mano De Paul. Sull’attaccante argentino dell’Udinese si era inserito anche il Napoli ma poi c’è stato il sorpasso. Un’operazione da 25 milioni di euro più bonus. Perisic se ne andrà. Il croato ha chiesto la cessione già in questo mercato ma non sono arrivate offerte all’altezza. L’Arsenal puntava al prestito oneroso con diritto. Troppo poco. In estate occhio anche ad un altro esterno, considerato che difficilmente Vrsaljko verrà riscattato. Anche la Roma guarda avanti. Un obiettivo su cui si stanno concentrando i giallorossi è Mancini dell’Atalanta, che quest’anno è esploso definitivamente. Non è un caso che Sartori abbia preso Ibañez. L’affare è molto avviato sulla base di 25 milioni di euro. E a proposito dell’Atalanta c’è da segnalare come siano forti i contatti con il Napoili per Inglese. L’attaccante a giugno rientrerà alla base dopo il prestito al Parma e i nerazzurri sono già sulle sue tracce. Stanno preparando un’offerta vicina ai 20 milioni di euro, visto che potrebbe partire Zapata. La grande stagione del colombiano ha acceso tanti riflettori e in estate potrebbero arrivare proposte irrinunciabili. Tornando alla Roma, a Monchi piace molto anche Ilicic nel caso uno tra Perotti o Under dovesse partire a giugno. Un altro obiettivo dei giallorossi è un centrocampista con le caratteristiche di De Rossi, la caccia è già cominciata da tempo. Il Napoli è attivissimo. In attesa di capire se arriveranno grandi offerte a fine campionato per Allan e Koulibaly, Giuntoli si sta muovendo su più fronti, soprattutto sul centrocampo. Il Napoli sta seguendo la crescita di Bennacer, grande protagonista dell’Empoli di Iachini, ma i riflettori sono anche puntati su Fornals del Villarreal. Un talento assoluto che il club azzurro vorrebbe prendere senza pagare la clausola rescissoria di 30 milioni di euro.