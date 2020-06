L’Inter a un passo da Hakimi, ore decisive per definire l’accordo con il Real. Juventus, spunta l’idea Thiago Alcantara. Il Milan al lavoro per il rinnovo di Donnarumma, Gaich pista calda per l’attacco

L’Inter è a un passo da Hakimi, decisamente un grande colpo di mercato. Marotta e Ausilio sono vicinissimi a chiudere l’operazione con il Real Madrid, proprietario del cartellino dell’esterno marocchino classe ‘98, in questa stagione in prestito al Borussia Dortmund. Dopo aver lavorato anche su altre piste, l’Inter ha accelerato e ora è in dirittura d’arrivo per un affare che si aggira sui 40 milioni di euro. Un investimento molto importante su un giocatore fortissimo e con ulteriori margini di miglioramento. Nel frattempo più passa il tempo e più per l’Inter aumentano le speranze di trattenere Lautaro Martinez. Il Barcellona insiste per provare a prenderlo ma a oggi non si è avvicinato ancora alla richiesta dei nerazzurri, che vogliono il pagamento della clausola rescissoria. E quindi la situazione è bloccata. Intanto non si registrano passi avanti per Cavani. L’Inter sta pensando di prolungare il prestito di Alexis Sanchez anche per il prossimo anno ma c’è ancora da lavorare per trovare un accordo con il Manchester United già per la fine di questa stagione. Sistemato lo scambio Arthur-Pjanic, la Juventus punta a rafforzare ulteriormente il centrocampo. Detto delle enormi difficoltà per arrivare a Pogba, la Juventus sta sondando il terreno su vari profili internazionali e un’idea è Thiago Alcantara, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Bayern in scadenza nel giugno 2021. I rapporti con il club tedesco sono ottimi e quindi niente è da escludere. Un altro obiettivo è trovare un’alternativa di livello per la fascia sinistra. In attesa di capire anche il futuro di Pellegrini, che rientrerà dopo il prestito al Cagliari, il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri, che però il Chelsea non vorrebbe cedere. Anche il Milan ha cominciato a muoversi con determinazione. E uno degli obiettivi principali è il rinnovo di Donnarumma. Gigio ha il contratto in scadenza nel giugno 2021, è molto

legato alla maglia rossonera e proprio per questo è disponibile a parlare del rinnovo. A breve arriverà la prima proposta del Milan. Gazidis intanto ha dato il via per iniziare il mercato in entrata. Piace tanto Upamecano ma su di lui ci sono un po’ tutte le principali squadre europee. Il Milan è in pressing su Adolfo Gaich, attaccante argentino del San Lorenzo, per il quale ha avuto ottime relazioni. Infine il Napoli. Dopo il rinnovo di Mertens è ormai in dirittura anche quello di Maksimovic. Idem per Zielinski. Per il difensore serbo contratto fino al 2024. Gattuso vorrebbe trattenere anche Hysaj e per questo la società è disposta parlare anche di un prolungamento. Toccherà al giocatore decidere se restare o meno.