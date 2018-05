Editoriale L’Inter deve guardarsi dal Barcellona, Napoli è già pronto il dopo Jorginho, scatenata la Roma. Il Cagliari e il nuovo allenatore 31.05.2018 08:15 di Luca Marchetti articolo letto 49368 volte © foto di Federico De Luca Non è neanche giugno, ma ci si muove sul mercato che è una bellezza. Deve farlo l’Inter, soprattutto in uscita, visto che c’è da assolvere l’ultimo obbligo con la Uefa: plusvalenze per 30/40 milioni e il pareggio di bilancio (che potrà essere raggiungo anche grazie ad introiti di sponsor). E allora se l’idea dei nerazzurri è non sacrificare nessun big, non la pensano così a Barcellona, dove si sono innamorati di Skriniar. Lo sono venuti a vedere spesso nelle sue partite in nerazzurro e hanno avuto già diversi incontri con il suo agente. Ma l’Inter non vuole neanche mettersi seduta per ascoltare le ragioni del Barcellona, non vuole fare un preszo, non vuole proprio venderlo. Per almeno un’altra stagione lo vorrebbero ancora a Milano, poi si vedrà. Ma il Barcellona continua a sperare. L’altro grande pezzo pregiato nerazzurro è Icardi, che è sicuramente apprezzato da tutte le squadre che in questo momento stanno cercando un attaccante. Qui il prezzo c’è: 110 milioni validi soltanto per l’estero. Quindi eventualmente qualcuno lo volesse deve “soltanto” incassare il sì del giocatore. Antonello, amministratore delegato dell’Inter tiene duro: “vogliamo trattenerlo, è un giocatore fondamentale per noi, faremo del tutto per farlo rimanere all’Inter”. E anche questo è un dato di fatto. Dicevamo prima vendere e poi comprare, non per reperire i soldi ma per il FFP. Questo comunque non evita ai nerazzurri di guardarsi intorno per il ruolo di esterno: Verdi, Politano, Depay sono sicuramente nomi interessanti.

Interessanti anche per il Napoli, che per il momento sta trattando la cessione di Jorginho con il City. Gli inglesi sono arrivati a circa 47 milioni di euro, il Napoli ne vuole di più. Non molti, ma sforare il muro dei 50. È già pronto per il ragazzo un contratto di 5 anni a circa 4 milioni a stagione. E presumibilmente dopo la Nazionale ci sarà lo spazio anche per chiudere la trattativa. E il Napoli, cosa farà? Primo obiettivo per sostituire Jorginho è Fabian Ruiz, che ha una clausola da 30 milioni di euro e il Betis Siviglia non fa sconti. Il problema è che piace anche al Real Madrid, quindi l’esito, nonostante Ancelotti, non è scontato.

Poi c’è il discorso Rui Patricio sempre in piedi: in questo momento è lui il giocatore più vicino al Napoli, ma attenzione alle alternative Leno e Areola (con Sirigu sullo sfondo). E poi il famoso esterno offensivo: su Verdi il pressing continua dalla scorsa sessione. Il prezzo praticamente è stato fatto. Ora spetta al giocatore dare un’altra volta una risposta, visto che c’è anche l’Inter (come detto) sul giocatore. Hamsik se vuole andare in Cina (e le squadre dovrebbero essere l’Hebei di Lavezzi e lo Shandong di Pellé) deve portare al Napoli una trentina di milioni di euro: De Laurentiis è stato piuttosto chiaro.

Molto attiva anche la Roma. Intanto ieri blitz di Monchi a Montecarlo per parlare con il procuratore di Kluivert, Raiola. Accordo economico trovato, ora bisogna trovare quello con l’Ajax (che chiede 15-20 milioni, il suo contratto scade nel 2019). Nella trasferta francese potrebbe aver incontrato anche il Nizza per parlare di Seri, centrocampista graditissimo ai giallorossi, ma non serviva parlarne di persona comunque per certificarne l’interesse.

È arrivato Marcano, nel frattempo, a parametro zero. È pronto per lui il contratto di 3 anni dopo le visite mediche. Per il centrocampo continua ad essere vivo l’interesse per Cristante: non c’è ancora accordo totale con il giocatore ma non sono neanche lontani. Quello che manca è l’accordo fra società. Le valutazioni di Roma e Atalanta differiscono ancora di qualche milione di euro, in più si vorrebbe inserire nella trattativa anche Defrel, che però ha intenzione di rimanere a Roma.

Ma la verà novità potrebbe arrivare in porta. Aumentano infatti le pretendenti per Allison: anche il Chelsea ora potrebbe essere interessato a lui (oltre a Real e Liverpool) visto che Cortuois non ha intenzione di rinnovare: quindi o lo cedono ora oppure se ne andrà a zero la prossima estate. È per questo che la Roma ha sondato il terreno per Meret visto che è uno dei giovani di prospettiva più interessanti (considerato anche che partirà Skorupski).

Mentre la Fiorentina ha riscattato Pezzella, il Cagliari ha scelto Maran e prima ha fatto un paio di chiacchiere con la Juventus (ma non Barella). Nel frattempo Lichtsteiner andrà all’Arsenal mentre si continua a trattare per Perin. E in settimana si conta di avere la firma di Emre Can. Su Donsah hanno chiesto informazioni Bayer Leverkusen, Werder Brema e Mainz, che però sta trattando il rinnovo con i rossoblu. Ma quello che conta di più per il Bologna è aver individuato l’allenatore: sarà Pippo Inzaghi, che naturalmente prima dovrà finire la splendida avventura con il Venezia. ASCOLTA RMC SPORT NETWORK - Sport alla massima potenza ARTICOLI CORRELATI Il colpo di De Laurentiis: Ancelotti rilancia il Napoli e Napoli. E ora Sarri? Ecco la nuova Inter e tutti gli allenatori di A

