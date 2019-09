Mandzukic, futuro in Premier: lo United pronto all’assalto. Su Tonali tutte le big, ora c’è anche il Manchester City. Asta internazionale per Eriksen. De Rossi e Castrovilli in Nazionale, due storie da raccontare

Il futuro di Mandzukic non è più in Qatar, molto probabilmente sarà in Premier League. La situazione comincia a delinearsi. L’attaccante croato resterà in bianconero fino a gennaio, poi le strade si separeranno. La pista inglese è quella più concreta. Una certezza è l’interesse del West Ham, che ha già fatto capire le sue intenzioni. Alla riapertura del mercato farà un tentativo, ma sta tornando sotto anche il ManchesterUnited. A livello di attaccanti i Red Devils non hanno certo abbondanza dopo le partenze di Lukaku e Sanchez, per cui ecco che un profilo come lui sarebbe perfetto. Non saranno comunque mesi semplici, resta solo da capire se in questo lungo periodo Mandzukic tornerà a disposizione di Sarri in campionato. Intanto sono bastate poche partite di serie A per confermare quello che già si era intuito da tempo. Tonali è un predestinato e davanti a sé ha una carriera straordinaria, in Nazionale e in un top club. La Juventus lo sta seguendo con grande interesse ma anche l’Inter è sulle sue tracce. Va ricordato che in estate la Fiorentina ha provato a inserirsi nella corsa ma il presidente Cellino non ha voluto prendere in considerazione offerte. La sensazione è che se Tonali continuerà su questi livelli, la valutazione a fine campionato sarà superiore ai 40 milioni di euro. Su di lui c’è molto movimento anche all’estero. Lo United è in pressing dallo scorso anno ma attenzione anche al City di Guardiola, che sta iniziando il suo pressing. E se Tonali rappresenta il nuovo che avanza, si sta scatenando una vera e propria asta internazionale su Eriksen. Il centrocampista danese, classe ‘92, in forza al Tottenham, a giugno si potrà svincolare dal club inglese. Il Real Madrid è la pista più calda. Florentino Perez è un suo grande estimatore ed è pronto ad offrirgli un super contratto per strapparlo ad una concorrenza molto folta. E qui occhio anche alla Juventus, che sui parametri zero è sempre in prima linea. Paratici lo ha dimostrato in questi anni, prendendo giocatori come Emre Can, Ramsey e Rabiot. Ancora è prematuro capire quale sarà il suo futuro, ma Eriksen rappresenta una grande occasione di mercato. Sta per tornare in campo anche la Nazionale e per i prossimi due impegni (quello più atteso è il 12 ottobre all’Olimpico contro la Grecia), le due grandi novità delle convocazioni di Mancini potrebbero essere De Rossi e Castrovilli. Sono due bellissime storie per motivi diversi. Il ritorno di Daniele in azzurro non è solo un premio per quello che ha fatto e dimostrato in questi anni ma anche un segnale forte in vista dell’Europeo. L’Italia è piena di giovani forti e talentuosi, ma alla fine in questo gruppo l’esperienza è rappresentata principalmente da Chiellini e Bonucci. E De Rossi anche per un appuntamento così importante potrebbe essere un valore aggiunto per tutti. Mancini intanto è pronto a chiamare Castrovilli. Dopo due anni a Cremona, Gaetano è esploso definitivamente in questo avvio di stagione a Firenze. È il prototipo del centrocampista moderno, rapido, tecnico, con un’ottima lettura dell’azione. Una mezzala vera e propria con ulteriori margini di miglioramento. La Fiorentina ha trovato un tesoro, il calcio italiano anche.