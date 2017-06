Milan-Donnarumma, la soluzione c’è! Roma, le idee (giuste) di Monchi… Juve, ansia Alex Sandro! Ma Ibra?

© foto di Federico De Luca

Ogni estate ha il suo tormentone calcistico… Il 2017 lo ricorderemo, a parte per il caldo asfissiante, per le “bizze” legate a Gigio Donnarumma. Neanche i sceneggiatori di Beautiful (soap opera che va in onda, in Italia, dal 1990) potevano creare un intrigo simile… Dal bacio alla maglia alle minacce di morte, passando per un’offerta da cinque milioni e le sirene del Real Madrid (e forse della Juventus). “Donnarumma è come Buffon, diventerà la bandiera del Milan”, mi urlava, solo qualche settimana fa, il mio caro amico di merenda Ale… Oggi, appena lo sento, Ale si lascia andare a commenti per nulla raffinati sul 18enne fenomeno… Ora pare che ci sia uno spiraglio per far finta di nulla e ripartire mano nella mano. Che senso avrebbe? Perché ora ci sarebbe l’interesse a fare marcia indietro e firmare con il Milan? Forse il navigato Raiola non si aspettava una presa di posizione tanto forte da parte del Diavolo: “Resta e poi deciderà Montella se farlo giocare o meno”, le parole di un Fassone mai così determinato… O, forse, il ragazzo si è reso conto che lasciare il Milan è troppo frustrante? O, ancora, magari chi lo vuole offre meno, al ragazzo, del Milan? Io so solo che una soluzione c’è. Non credo che si possa cancellare quanto è accaduto negli ultimi, concitati, giorni con una semplice sciacquata… Meglio guardare avanti ma fissando delle regole ben precise. Ossia, fissare un prezzo per Donnarumma! Ha solo un anno di contratto davanti a sé? E quindi? Chi se ne importa. Vuoi Gigio? Bene, costa 80 milioni di euro, non un centesimo di meno… Nessuno viene a bussare alla porta del Milan a queste condizioni? Bene, ce lo teniamo e vediamo se, durante la stagione, il ragazzo riconquisterà la fiducia del popolo rossonero e ci saranno le condizioni per firmare il rinnovo… Se lo tieni, poi lo perdi a zero euro? Bene, ma il Milan avrà dimostrato di essere una società con dei principi forti… Cosa succederà alla fine? Lo sanno solo gli sceneggiatori… Personalmente proverei a portare a casa 80 milioni di euro…

Passiamo alla Roma. Noto, da più parti, dello scetticismo nei confronti di Monchi. Onestamente mi pare che il nuovo “uomo mercato giallorosso” sappia il fatto suo. Piazzare Salah al Liverpool per 44 milioni di euro è un affare… Costato circa 20 milioni, viene rivenduto ad oltre il doppio e, ne sono certo, Di Francesco non si è disperato… Il neo tecnico della Roma chiede, ai propri attaccanti, soprattutto agli esterni, un lavoro massacrante anche a livello difensivo, non proprio il pezzo forte dell’egiziano… Credo che Monchi stia facendo un lavoro eccellente… Non sta acquistando nomi altisonanti ma funzionali al progetto… Hector Moreno a meno di sei milioni è un altro piccolo capolavoro. Non diventi capitano di una nazionale, come quella messicana, per caso e i piedi sono buonissimi… Fiducia a Monchi, cari ragazzi…

Fiducia anche in Marotta ma non vorrei trovarmi nella sua posizione. Un sacco di telefonate stanno giungendo per avere informazioni su Alex Sandro. Ora l’hanno capito tutti. L’ex Porto è un fenomeno, quindi le offerte si sprecano. Attenzione soprattutto a Conte… Spero, vivamente, che Alex Sandro non faccia le valigie. Lo ritengo uno dei tre migliori giocatori della rosa bianconera, non ho dubbi! Va tenuto, ad ogni costo… Meglio Douglas Costa? Primo, sono diversi come interpretazione del ruolo e posizione in campo… Secondo, la Juventus, per diventare ancora più forte, li deve avere entrambi…

Chiudo con il mio idolo assoluto: Zlatan Ibrahimovic!!! Il prossimo 3 ottobre festeggerà 36 anni, è reduce da un brutto infortunio e ha migliaia di chilometri sulle spalle. Eppure, uno come Ibra, io lo vorrei sempre nella mia squadra… Sono arrivato a sperare che nessun top club lo contatti, così da poter, magari, tornare in Italia. Dove? Icardi con Ibra, guidati da Spalletti… O, perché no, Sarri che gli trova spazio nell’attacco atomico del Napoli? Magari a Roma con Dzeko? Potrebbe fare da chioccia ad André Silva al Milan… Alla Juve, no alla Juve non lo prenderebbero mai o forse Allegri potrebbe convincere Marotta?

Ragazzi, sabato 24 giugno, se non tempo e voglia, vi aspetto al Parco di Villa Annoni, a Cuggiono (MI), alle 18.30, per la presentazione del mio secondo libro fanta-thriller La Libellula!!! Magari parliamo proprio di Ibra… Ci sarà anche un aperitivo…