Milan, Quagliarella ipotesi concreta, a centrocampo possibile nome a sorpresa. Juventus, Pogba pista forte per giugno ma attenzione anche a Rabiot se non rinnova con il Psg. Di Francesco, decisiva la sfida con il Genoa

Direttore Radio Montecarlo Sport

Ibra non arriverà e il Milan sta già lavorando su altri fronti. Anche perché il mercato è alle porte e il tempo comincia a stringere. Fabio Quagliarella ad ora è un’ipotesi concreta. Per l’attaccante c’è un discorso aperto con la Samp per il rinnovo di un anno ma la strada è ancora lunga. Quagliarella sarebbe un’ottima soluzione perché garantirebbe esperienza e rappresenterebbe un’alternativa tattica importante sia per Higuain che per Cutrone. Anzi può essere un modo per far crescere ancora più un ragazzo giovane che sta già dimostrando grandissime qualità. Ci sono anche altre opportunità: una è Origi, che non trova molto spazio nel Liverpool, l’altra è Rashford del Manchester United. Al momento un po’ un sogno, visto che il club inglese non sembra orientato a cederlo. Siamo ancora a metà dicembre e tutto però può accadere. A giugno potrebbero crearsi scenari interessanti. Se il Chelsea dovesse pesantemente virare su Higuain, allora i rossoneri tornerebbero su Morata, ma è solo un disegno di mercato futuribile. Le priorità stanno cambiando, nel senso che per ora il Milan ha rallentato sul difensore. Cahill resta l’opportunità più semplice (il Chelsea ha già dato il suo ok) anche se il problema resta l’ingaggio. L’obiettivo è soprattutto un centrocampista. Leonardo e Maldini hanno analizzato la situazione di Fabregas, ma i costi sono elevati. Non è escluso che possa uscire un nome a sorpresa. La Juventus guarda all’estate ma anche alle possibili uscite. Pogba resta la pista più calda, ma attenzione anche a Rabiot e Isco. Per il centrocampista francese sono giorni decisivi. Se decidesse di non rinnovare, la Juventus è pronta a scendere in campo con decisione. Per lo spagnolo intanto si è inserito anche il Bayern Monaco. Kean è molto richiesto, in Italia in prima fila c’è il Bologna ma anche all’estero le offerte non mancano. I rossoblù hanno sondato anche il terreno per Sturaro. Rugani non si muoverà. Per la Roma invece diventa fondamentale la partita di domenica con il Genoa. Una vittoria permetterebbe a Di Francesco di lavorare con meno pressione, ma è chiaro che ora serve una svolta, considerato anche che non ci sarà più il pensiero della Champions fino a febbraio. Paulo Sousa è un nome da monitorare qualora la società optasse per un cambio di rotta. Il mercato potrebbe dare una mano importante ai giallorossi sempre a caccia di un centrocampista. Sono salite molto le quotazioni di Weigl del Borussia Dortmund, piace anche Partey dell’Atletico Madrid, ma Monchi guarda anche alle opportunità in altri ruoli e per il ruolo di esterno sinistro c’è l’idea Baba, in uscita dallo Schalke 04.