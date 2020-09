Milan, Soumaré alternativa a Bakayoko. Il Lione su Paquetá. Lautaro verso il rinnovo con l'Inter. Koulibaly, il Paris Saint Germain prova a inserirsi ma il City resta in vantaggio

Definito il colpo Tonali, il Milan è al lavoro per completare il suo mercato. A oggi servono ancora tre colpi: un altro centrocampista, un esterno destro e un difensore centrale. Maldini e Massara continuano a parlare con il Chelsea per trovare una soluzione per Bakayoko. Il problema non è la formula ma la valutazione. Il club inglese è disponibile al prestito oneroso con diritto di riscatto ma a una cifra vicina ai 30 milioni e per ora su queste basi niente accordo. C’è anche un’alternativa che i rossoneri stanno prendendo in considerazione ed è Soumarè del Lille. Acquisti ma anche la questione Donnarumma. Una situazione molto delicata in casa rossonera, anche perché Gigio ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e già a febbraio potrebbe accordarsi con un altro club. Il Milan è pronto ad offrirgli un contratto superiore a quello attuale ma a oggi non ci sono stati passi in avanti. È evidente che se non si dovesse raggiungere un accordo, Donnarumma potrebbe diventare una clamorosa occasione di mercato. Nel caso, la Juventus sarebbe in pole position. Sul fronte partenze continuano i contatti con il Lione per Paquetà. Il Milan punta ad ottenere 25 milioni di euro. Per Krunic c’è invece il Friburgo. Anche l'Inter è attiva sule uscite. Prima però un flash su Lautaro. Nonostante il pressing del Barcellona, l'Inter non lo cederà, casomai se ne parlerà l'anno prossimo. Anzi è probabile che presto possa entrare nel vivo il discorso per un rinnovo con importante adeguamento economico. Detto questo, Marotta e Ausilio stanno cercando soluzioni per Vecino e Perisic. Il croato è reduce da una grande stagione al Bayern Monaco ma difficilmente rientrerà nei piani tattici di Conte. Anche Godin è vicino ai saluti e il Cagliari in questo momento è in pole position. Al difensore uruguaiano è stato proposto un triennale. L'Inter sta cercando una sistemazione anche per Dalbert poi prenderà un altro esterno. Sono ore importanti anche per il Napoli, che è alle prese con due partenze illustri come quelle di Milik e Koulibaly. Se non si dovesse sbloccare l’operazione con la Roma, il futuro del centravanti polacco potrebbe essere all’estero con la Premier League favorita. Per Koulibaly c’è sempre il Manchester City, anche se si sta provando ad inserire il Paris Saint Germain, che deve sostituire Thiago Silva. Per il centrocampo l’obiettivo numero uno resta sempre Veretout. L’ostacolo principale è la richiesta della Roma, che vuole almeno 30 milioni di euro. Tornando alla difesa, rimane incerto il futuro di Maksimovic. Se non rinnoverà verrà ceduto, visto che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021.