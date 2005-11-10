Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
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Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 23:45Editoriale
autore Lorenzo Di Benedetto
11.11.2026 23:45Editoriale
Tresoldi forte, ma i Milan spenderà davvero un sacco di soldi per il vice del giocatore più costoso della sua storia? La Juve ha quattro centravanti in rosa e cerca il quinto
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