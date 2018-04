Morata-Juve per ora solo un’idea, ma il ritorno non è impossibile. Per Torreira il Napoli tenta l’affondo. Mancini CT, lo Zenit frena: i tempi potrebbero allungarsi

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

La sfida scudetto di Torino è dietro l’angolo ma anche il mercato continua a regalare spunti interessanti e per certi versi clamorosi. Parto subito forte e vi dico che il ritorno di Morata alla Juventus non è impossibile. Al momento è solo un’idea, destinata a rimanere tale se la valutazione dovesse essere 80 milioni di euro, la cifra pagata dal Chelsea per acquistarlo dal Real Madrid. Alvaro è rimasto legato all’ambiente bianconero, l’Italia lo affascina ancora. La testimonianza è la trattativa della scorsa estate con il Milan, che poi non è andata a buon fine. La sensazione è che la sua esperienza in Inghilterra sia agli sgoccioli ma il futuro è tutto da scrivere. Intanto c’è da dire che la Juventus ha Higuain e Mandzukic e quindi in questo ruolo è coperta. L’attaccante croato resta una prima scelta per il club bianconero, è un grande giocatore e lo ha dimostrato a Madrid, segnando una doppietta che aveva riaperto la qualificazione alla semifinale. Piace molto in Premier e anche in Cina come ho già scritto più volte. Dipende anche da lui. Se dovesse chiedere più spazio e andare via allora qualcosa potrebbe iniziare a muoversi. Solo così un profilo come Morata tornerebbe d’attualità. E’ un nome che va comunque tenuto presente. Martial è sicuramente un altro profilo importante, ma per ora non è così caldo. Il Napoli invece ha sciolto in maniera definitiva ogni dubbio. E’ intenzionato a stringere i tempi per concludere l’affare Torreira con la Sampdoria. Il centrocampista uruguaiano ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Su di lui c’è molto movimento ma il Napoli è in vantaggio su tutti. È un classe ‘96 e rientra in pieno nella filosofia del club azzurro. Se l’operazione andrà in porto, ci sarà la cessione di uno tra Diawara e Jorginho. Il Napoli prima di definire tutto deve avere la certezza dell’allenatore. E quindi ecco che le operazioni di mercato sono legate alla decisione di Maurizio Sarri. Ormai ci siamo, a breve l’incontro con De Laurentiis. L’Inter vuole trattenere a tutti i costi Cancelo e sta studiando la formula giusta per convincere il Valencia a dare l’ok per chiudere la trattativa con una formula che potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto. Intanto sul fronte ct tutto confermato: il prescelto è Roberto Mancini. L’idea sarebbe quella di annunciarlo a fine stagione e di consegnargli le chiavi della Nazionale già per l’amichevole contro l’Arabia Saudita. C’è un problema però di non poco conto. Mancini ha un contratto con lo Zenit San Pietroburgo fino al 2020 e il club russo non ha la minima intenzione di lasciarlo partire con facilità. In più mancano ancora 4 partite decisive per entrare in Champions League, un traguardo fondamentale per lo Zenit. Per cui le due parti dovranno trattare per trovare una soluzione e questo potrebbe essere un ostacolo in più per definire il nuovo accordo con la Federazione. I tempi potrebbero allungarsi.