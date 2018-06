Nainggolan all’Inter si farà. Alisson-Real pista caldissima. Napoli: Politano se esce Callejon. Cancelo e Darmian, la Juve prova il doppio colpo

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

L’Inter è pronta a piazzare il colpo Nainggolan. I contatti con la Roma sono sempre più intensi e la sensazione è che alla fine l’operazione si farà. Con un anno di ritardo, Radja approderà alla corte di Spalletti. E questo è un grande acquisto, che permetterà al tecnico di Certaldo di alternare il 4-3-3 al 4-2-3-1. Un affare che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che l’Inter vorrebbe un po’ abbassare inserendo anche qualche contropartita tecnica. Risorse che potrebbero essere trovate nella Primavera. Non Colidio, che invece è incedibile. E’ chiaro che quando tutti i dettagli saranno risolti, cadrà in maniera definitiva la candidatura di Rafinha. Le vera alternativa nel caso ci dovesse essere un clamoroso intoppo su Nainggolan. A proposito di Roma, la pista Alisson-Real è sempre più calda. Il mercato nerazzurro non si ferma qui. Ora è caccia anche all’esterno. Politano resta sempre una soluzione intrigante ma occhio anche al Napoli soprattutto se dovesse partire Callejon, che ha una clausola rescissoria di 23 milioni di euro. Si continua a trattare ad oltranza tra Juventus e Valencia per Cancelo. Le parti si stanno piano piano avvicinando ma ancora non c’è la fumata bianca. Gli spagnoli continuano a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Cancelo è decisamente uno dei più forti in circolazione nel ruolo e per questo i bianconeri sono decisi a non mollare di un centimetro. Nel frattempo Marotta e Paratici trattano parallelamente anche Darmian sul quale il Manchester United fa muro con una richiesta vicina ai 20 milioni di euro, la stessa cifra pagata al Torino per il trasferimento in Inghilterra. Non e’ affatto da escludere che alla fine la Juventus possa piazzare l’uno-due, visto che a sinistra al momento manca una vera e propria alternativa ad Alex Sandro. Spinazzola rientrerà in autunno e quindi Darmian sarebbe un’ottima soluzione nel caso ci fosse da tamponare l’emergenza. Per il centrocampo Golovin del Cska Mosca piace molto ma per il momento ha una valutazione decisamente troppo alta. Il Napoli invece si è un po’ arenato sul portiere, che a questo punto è la priorità assoluta. Per Leno, complice anche l’inserimento dell’Arsenal, non ci sono stati passi in avanti con il Bayer Leverkusen e allora ecco che è tornato di moda Areola. Con l’arrivo di Buffon al Paris Saint Germain lo spazio per lui sarebbe davvero minimo. Non è da trascurare Sirigu, anche se il Torino non vorrebbe privarsene. Per l’esterno destro è sempre più vicino Lainer del Salisburgo. Il Napoli punta a limare i 10 milioni che il club austriaco intenderebbe portarsi a casa. Il giocatore ha già detto si e quindi l’operazione è destinata a concludersi a breve. Infine se dovesse andare via Hamsik, il Napoli potrebbe andare decisamente all’assalto di Praet della Sampdoria, che ha una clausola rescissoria di 26 milioni di euro. Una mezzala con le stesse caratteristiche dello slovacco e che si potrebbe alternare a Zielinski, che è ormai pronto per un posto da titolare.