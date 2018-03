Napoli e Deulofeu: contatto. L’Inter e le opportunità, incontro Juve-Samp, Cagliari Castan e non solo...

© foto di Federico De Luca

L’agente di Deulofeu Gines Carvajal è stato a Milano. E ha incontrato il Napoli. Le distanze di ingaggio praticamente non ci sono, potremmo dire che è una sorta di accordo visto che le distanze si possono colmare in tempi anche brevi. Ora toccherà poi al Napoli andare a trattare con il Barcellona per provare ad abbassare le pretese rispetto ai 15-16 milioni che chiedono i blaugrana. Il Barcellona infatti preferisce la soluzione di cessione a titolo definitivo, bisognerà trattare. L’Inter pare essersi defilata nonostante il Napoli metta sempre Verdi al centro dei proprio pensieri...

Attenzione quindi al discorso Verdi, che non è ancora chiuso, visto che si aspetta che Verdi torni dalle vacanze, ed eventualmente da non trascurare anche l’opportunità Politano. Nel frattempo Machach è già in Italia nelle prossime ore per fare le visite mediche. E poi, non ultimo caso, il Napoli vorrebbe discutere di nuovo la clausola di Mertens: le cifre concordate, con quelle che girano ora, sono quasi da saldo. Ecco perché il Napoli vorrebbe ritoccarle, almeno per l’Europa. Naturalmente ci sarà da concordare anche (eventualmente) un nuovo ingaggio. Spunta nel frattempo un nome nuovo per il centrocampo: Maycon del Corinthians, ma questo sarebbe un affare per giugno.

L’Inter aspetta anche la soluzione del “problema” Ramires. Ieri il giocatore ha parlato a Sky del suo futuro e si è detto disponibile al trasferimento, spera di poter trovare un accordo e riguardo alla riduzione dell’ingaggio dice: “Non dipende solo da me, dovesse concretizzarsi una trattativa che potrà accontentare tutte le parti sarebbe positivo”.

Altre opzioni in casa nerazzurra per la trequarti, sempre da valutare, visto che fondamentalmente sono stati proposti, sono Schurrle del Borussia Dortmund e Sturridge del Liverpool.

Attenzione anche alle possibilità di incastro con Joao Mario. Alcuni intermediari hanno provato ad imbastire degli scambi (finora non con grande successo): uno con il Siviglia che potrebbe avere come pedina di scambio Vazquez e con l’Atletico Madrid che invece propone Gaitan. Situazione invece delicata per Gabigol che vorrebbe tornare al Santos ma l’Inter (che proprio dal Santos lo ha preso a 30 milioni di euro) lo cede soltanto se i brasiliani pagano (più del milione e mezzo di prestito proposto).

La Roma dovrà aspettare per capire cosa verrà fuori dal vertice di Londra con Pallotta: difficilmente ci saranno movimenti di un certo livello, nonostante l’apprezzamento di Badelj da parte di Di Francesco. Sarà eventualmente una mossa estiva.

La Juve si è fatta una chiacchierata con la Samp per la prima volta in maniera approfondita dopo la vicenda Schick. Si è parlato di operazioni future (Torreira e soprattutto Praet per quello bianconero, Mandragora e Mattiello per i blucerchiati)

La Samp guarda soprattutto al mercato in uscita, visto che in entrata non serve praticamente nulla. E in uscita ci sono quelli che giocano meno come Ivan che piace a Foggia e Cremonese, Djuricic che interessa a Benevento, Spal e Crotone. Al Genoa saluta Centurion che dovrebbe andare al Malaga mentre Perinetti ha parlato di Criscito (lo accoglieremo a braccia aperte) e di Paz (lo seguiamo) sul quale si è inserito anche il Bologna. Ricci sembra indirizzato verso Crotone e Izzo interessa al Sassuolo. A proposito di ritorni, attenzione a Dzemaili Bologna, si farà.

Castan è a sorpresa il nuovo difensore del Cagliari, mentre si continua a cercare anche Caldirola: appuntamento nei prossimi giorni con il Werder. A destra non solo Letizia ma anche Layun mentre in avanti i nomi rimangono quelli di Cerri e Pinamonti.

A Sassuolo se non dovesse arrivare Izzo si seguono De Maio e Rossettini. La Spal ha preso Drame dall’Atalanta in prestito fino a giugno. A Crotone dopo Capuano come detto si lavora per chiudere Federico Ricci e Crisetig. Piace anche Benali del Pescara.

Molti colpi anche in B. La copertina se la guadagna la Ternana che anticipa il Venezia nella corsa a Piovaccari, già in ritiro con i nuovi compagni, ora si aspetta Statella dal Cosenza. Il Venezia vira su Vido e accoglie Firenze dal Crotone (era alla Pro Vercelli). A Parma bloccata la cessione di Mazzotta (che piace anche al Brescia), in chiusura anche Gazzola dal Sassuolo, ma prima gli emiliani dovranno trovare il sostituto. Allo Spezia interessa decisament Palladino, il Cesena prende Emmanuello e potrebbe anche chiudere per Suagher. A Bari presentato Oikonomu, mentre a Perugia oltre a Dellafiore che è in ritiro piace molto anche Blanchard.