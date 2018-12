Napoli e Giuntoli il matrimonio va avanti, si lavora ancora per Zielinski. Milan, per Cahill c’è l’ok del Chelsea ma resta l’ostacolo ingaggio. La Juventus ripensa a Isco. Roma anche Weigl nella lista di Monchi. Fiorentina su Sansone

Direttore Radio Montecarlo Sport

Meno di un mese e il mercato sarà di nuovo aperto. E allora parto subito con il Napoli e con Cristiano Giuntoli. Un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Con De Laurentiis il feeling è forte e le parti sono vicine a prolungare il rapporto per continuare un ciclo che si è aperto quattro anni fa con Maurizio Sarri e proseguirà con Carlo Ancelotti. Il nuovo contratto dovrebbe legare Giuntoli al Napoli per le prossime tre stagioni. Il ds azzurro sta già lavorando per giugno e nella sua lista ci sono Tonali e Todibo, due giovani davvero forti che rientrano perfettamente nello spirito e nella filosofia del Napoli. Parallelamente anche il capitolo rinnovi è molto importante. Per Zielinski si continua a trattare. C’è da sistemare il nodo della clausola rescissoria ma alla fine si troverà una soluzione. Anche la Juventus è proiettata sul futuro. E qui a tenere banco è sempre il nome di Pogba. Servono le condizioni economiche giuste e soprattutto capire se Mourinho resterà anche la prossima stagione. In questo caso la partenza del centrocampista francese sarebbe quasi scontata. Paratici resta vigile in attesa di decifrare meglio la situazione. A gennaio è difficilissimo che si possa aprire uno spiraglio. Il rinnovo di Alex Sandro fino al 2023 congela per ora l’ipotesi Marcelo, che potrebbe tornare d’attualità in estate. C’è però un giocatore che la Juventus non ha mai perso di vista: Isco. La valutazione è altissima ma il centrocampista piace da tempo. Il Milan sta cercando di accelerare i tempi su difesa e centrocampo. Il Chelsea ha dato l’ok per Cahill, che con Sarri non sta trovando spazio, ma deve sistemare la questione ingaggio e il compito non è così semplice. Fabregas rimane l’opzione più gradita per aumentare la qualità del gioco della squadra, ma per ora non si registrano novità. Restano concrete le ipotesi Paredes e Sensi. La Roma è sempre a caccia di un centrocampista. Monchi in questi giorni è stato all’estero. Una nuova pista da seguire è quella che porta a Weigl del Borussia Dortmund, ma c’è anche Özyakup del Besiktas. Ovviamente tenendo ben presente il solito Van de Beek. La Fiorentina cerca un attaccante per dare maggiore consistenza a un reparto che in questo momento è in difficoltà. Tra le opzioni quella più fattibile rimane Sansone, che il Villarreal potrebbe anche dare in prestito con diritto di riscatto. Occhio anche a Kownacki della Samp, anche se il club blucerchiato non ha ancora deciso se cederlo o meno.