Napoli, ecco tutte le strategie di mercato. Per la difesa c’è Lazzari. A centrocampo i nomi sono Fornals, Valverde, Almendra e Veretout. In partenza Diawara. Conte, il tecnico più ambito: anche Roma e Milan in corsa

L’obiettivo è blindare velocemente il secondo posto, poi inizierà ufficialmente il mercato. Il Napoli sta pianificando tutte le sue strategie in vista di questa estate. In difesa Giuntoli sta trattando il rinnovo di Hysaj. I contatti vanno avanti ma se dovesse arrivare un’offerta interessante per entrambe le parti verrebbe presa in considerazione. Un giocatore che piace molto è Trippier del Tottenham ma il club inglese al momento non sembra intenzionato a privarsene. Tra l’altro per il Napoli è spuntato un avversario in più visto che anche l’Atletico Madrid è fortemente interessato e potrebbe a breve sferrare un assalto importante. Anche alla luce di questo, la pista più calda resta quella che porta a Manuel Lazzari della Spal, che negli ultimi due anni è cresciuto tantissimo. Il club emiliano lo valuta 20 milioni di euro. Rimanendo al reparto difensivo, Ospina verrà sicuramente riscattato, un’operazione da poco più di 4 milioni di euro. A centrocampo Giuntoli sta lavorando su vari obiettivi. I nomi su cui si è concentrata l’attenzione sono Fornals del Villarreal, Valverde del Real Madrid, Almendra del Boca Juniors e Veretout della Fiorentina. In partenza c’è Diawara, che anche con Ancelotti ha trovato poco spazio. Per l’attacco la posizione del Napoli è chiara. L’obiettivo è puntare su Insigne e anche su Mertens, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2020. A breve si cercherà una soluzione per trovare un accordo per il rinnovo. Passo ad Antonio Conte perché il suo futuro merita un approfondimento. Sette giorni fa avevo parlato di Juventus e Inter, ora c’e da segnalare anche il forte inserimento della Roma. Il club giallorosso sta cercando di convincerlo con un progetto che possa essere il più competitivo possibile. C’è anche la questione economica da considerare, ma la Roma è in corsa. Tra le alternative, oltre a Sarri, ci sono sempre Giampaolo e Gasperini, le cui quotazioni sono in rialzo alla luce della straordinaria stagione dell’Atalanta. Anche il Milan però ci sta facendo un pensierino. Il futuro di Rino Gattuso è infatti sempre più incerto. L’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha reso la sua posizione meno solida e anche un eventuale quarto posto in campionato potrebbe non bastare per la conferma. L’idea Conte al Milan c’era in passato e non si è affievolita. In questo momento è un’ipotesi estremamente complicata, ma va monitorata con grande attenzione.