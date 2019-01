Editoriale Piatek e Higuain: tutto fatto. Inter: novità in fascia (e su Icardi). Juve e Benatia, Genoa e Parma scatenati, cominciano a muoversi gli attaccanti 24.01.2019 08:13 di Luca Marchetti articolo letto 36949 volte © foto di Federico De Luca La notizia che chiude la giornata e ci proietta già a domani riguarda l'Inter. Che ha individuato un possibile rinforzo per la difesa: si tratta di Cedric Soares, terzino destro, nazionale portoghese ora al Southampton. Dettagli - rispetto a questa trattativa - ancora non ce ne sono, ma il giocatore interessa certamente ai nerazzurri che vanno a rimpolpare il pacchetto arretrato. Anche per dare a Spalletti un'opportunità in più sulla fascia visti gli infortuni di Vrsaljko. Insomma: pista da seguire, aggiornamenti nelle prossime ore.

Come aggiornamenti ci saranno presto per il rinnovo di Icardi, visto che la dirigenza nerazzurra ha incontrato Wanda Nara nei giorni scorsi lontano da occhi indiscreti e non in sede. Incontro positivo che ha confermato la volontà di andare avanti insieme. Si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per entrare più nello specifico della trattativa, visto che ancora l'accordo (naturalmente) non c'è.

E' evidente però che la copertina se l'è presa la conclusione del romanzo Piatek-Higuain. Ora è tutto ufficiale: fra poco la presentazione e maglia numero 19 per il polacco. Esattamente quello che succederà a Londra per il Pipita, che continua con la 9. Tutto confermato nelle cifre: 35 milioni per il pistolero, prestito

fino a giugno 2019 con la facoltà per il Chelsea di estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020 (a 18 mln di euro) prestito che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Il Milan però non si ferma: ha sempre nel mirino Yannick Carrasco, del Dalian Yifang, che il Milan sta trattando da diverse settimane. Nelle prossime 48 ore si potrebbe avere un segnale più sicuro se l'operazione si potrà portare a termine: i contorni sono molto complessi, ma anche in questo caso sarà necessario aspettare.

Il Genoa investe e non si ferma. In arrivo Sanabria, dal Betis Siviglia. Si stanno definendo ultimi dettagli contrattuali. Il suo arrivo dovrebbe essere venerdì in Italia per le visite. Anche qui prestito (per 18 mesi) e diritto di riscatto (a 20). Poi continua ad insistere per Pjaca. L'accordo con la Juventus c'è già. Il Genoa ha pronta la maglia da titolare e il ruolo da trequartista. In cambio la Juve ha ottenuto un'opzione per il difensore argentino Romero. Pensate sia finita? Neanche per idea: chiuso Ehizibue, terzino destro dello Zwolle (che era stato seguito anche dalla Spal), nelle prossime ore le visite mediche. Preso anche Andreas Schafer, centrocampista ungherese classe '99 del Mkt Budapest, acnhe lui in arrivo. E poi occhi puntati du Lerager (centrocampista danese classe 1993) del Bordeaux, su Radovanovic del Chievo e su Filip Jagiello, trequartista polacco classe '97 dello Zaglebie Lubin (per continuare la tradizione polacca). Senza dimenticare che in mattinata ha fatto le visite mediche Sturaro...

Nel frattempo alla Juventus è arrivata un'offerta da parte dell'Al-Duhail (Qatar) per Benatia. Un'offerta da circa 10 milioni di euro e che il giocatore prenderà in considerazione. La Juventus sta entrando nell'ordine di idee di perdere il marocchino e si sta cominciando a muovere per un possibile sostituto: idea è prendere un giocatore in prestito.

De Laurentiis ha parlato di Allan (a RMC Sport) dicendo che non è arrivata alcuna offerta ufficiale ma che le chiacchiere tra club sono frequenti, visti i buoni rapporti. Il suo procuratore è stato a Castel Volturno. Ora bisogna capire se arriverà offerta concreta. Il giocatore è evidentemente tentato ma il Napoli sappiamo che chiede molto (120) e il PSG a quella cifra non ci arriva. Quindi non è un'operazione tramontata, anche se i francesi insistono per Paredes dello Zenit. Per Pablo Fornals (il trequartista del Villarreal) continua l'interesse, ma non la necessità di portarlo subito a Napoli. Per questo si lavora più per giugno.

La Fiorentina è in trattativa con il Gornik Zabrze per Zurkowski, centrocampista polacco del 1997 per comprarlo subito (quasi 4 milioni più 1,3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita) e lasciarlo fino al prossimo anno in Polonia. La Fiorentina lo avrebbe soffiato al Genoa (che lo faceva in collaborazione con la Juventus).

Caceres potrebbe andare a giocare in Giappone con il Vissel Kobe (insieme a David Silva e Podolski), non accettando quindi l'offerta del Bologna.

Il Parma invece continua a pensare a Iturbe (sarebbe l'ennesimo ritorno in Italia della squadra costruita da Faggiano) e ha sbloccato la trattativa di El Kaddouri: giocherà l'ultima partita con il Paok e poi domenica raggiungerà Parma. Si ferma Sala: l'infortunio blocca la trattativa. Bruno Alves sta trattando il rinnovo. Il Cagliari ha bisogno di un difensore (dopo operazione a Klavan). Peluso rimane la prima scelta magari in uno scambio con Andreolli. Siamo allo scambio di documenti per Oliva.

Si è fatto male (auguri di pronta guarigione) Caprari della Samp e questo ha messo in ricerca il Sassuolo di un attaccante (perché il primo a cui avevano pensato era proprio lui): rimane in pista Facundo Ferreyra. Si valuta invece in difesa Merih Demiral, dell'Alanyaspor. L'Udinese ha chiuso per De Maio del Bologna: prestito con obbligo a numero presenze. Giovedì mattina i documenti per farlo arrivare in serata.

L'infortunio di Caprari avrebbe bloccato un bel giro (Kownacki al Cagliari, Caprari al Sassuolo con Lammers alla Samp: attenzione perché la trattativa potrebbe rimanere viva per l'estate). La Samp vorrebbe riscattare Audero (si è interessato anche l'Arsenal). Il Frosinone ha ufficializzato Viviani, dalla Spal e Simic, entrambi in prestito. E domani cercherà di stringere per Trotta dal Sassuolo.

All'estero il colpo lo ha fatto il Barcellona, nel giorno dell'ufficialità di Mario Balotelli al Marsiglia: ufficiale l'acquisto di De Jong dall'Ajax. Operazione da 75 milioni di euro, più ulteriori 11 milioni di variabili. Il giocatore firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni, fino al 2023/24.

