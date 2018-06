Roma, ancora arrivi, Juve e Napoli fra portieri e terzini. Il Parma punta Destro

© foto di Federico De Luca

E’ stato il giorno di Cristante, sbarcato a Roma, nelle prossime ore farà visite mediche e firmerà il suo quinquennale. Operazione complessivamente da 30 milioni di euro (come previsto) ma è la formula ad essere “diversa”: sarà un prestito con obbligo di riscatto più bonus. Non cambia molto, cambia solo la modalità di pagamento, che comunque è importante. Ma la Roma non si ferma qui perché continua la ricerca degli esterni offensivi e le chiacchiere con l’Ajax diventano sempre più frequenti: la fiducia aumenta e diminuisce la distanza fra domanda e offerta, per Kluiverto. Con il giocatore non ci sono problemi, si lavora per trovare un accordo con il club. Poi c’è il fronte cessioni; al netto del discorso Alisson (di cui parleremo a lungo), la Roma deve cedere, per questioni di FFP. Su Nainngolan possibili sirene inglesi (anche se ancora al giocatore non è arrivato alcun segnale) mentre per B Peres e il Torino scambio di documenti in serata: prestito con obbligo di riscatto intorno alla 25esima presenza.

Anche l’Inter (che continua a pensare a Malcolm del Bordeaux) deve cedere. Nelle scorse ore incontro con il Galatasaray per Nagatomo: i turchi vorrebbero riscattarlo a due milioni, l’Inter ne chiede 4. Si rincontreranno la prossima settimana.

Molto attive le due protagoniste della scorsa stagione: Juventus e Napoli.

I bianconeri hanno definito nel dettaglio l’acquisto di Perin per circa 15 milioni di euro (bonus compresi), mente continuano a lavorare sul terzino destro: oltre a Darmian (sempre distanza con lo United) continuano a lavorare su Cancelo. Il portoghese, che non è stato riscattato dall’Inter, non avrebbe intenzione di andare al Wolverhampton, quindi nonostante la trattativa portata avanti dal suo procuratore (J Mendes) lui vorrebbe capire che tipo di margini ci sono per giocare in un grande club come la Juve. Il problema sono le cifre perché il Valencia continua a chiedere 40 milioni di euro, mentre la Juve vorrebbe capire se esiste una soluzione in prestito con obbligo.

Il Napoli pure cerca portiere e terzino (ma non solo). In porta, per Leno, continua la trattativa con il Bayer Leverkusen. La clausola è fissata a 28 mln, ma il club tedesco potrebbe abbassare le richieste visto che ha già chiuso per il sostituto (Hradecky). Sirigu è un’altra opzione, ma al momento siamo solo all’interesse. Per il ruolo di terzino avanza la candidatura di Lainer del Salisburgo, valutato circa 10 milioni di euro, ma attenzione anche a Achram del Real Madrid, altro profilo giudicato molto interessante da Giuntoli e Ancelotti. A centrocampo gli arrivi dipendono dalle partenze: il poker di nomi (Ruiz, Torreira, Dembelé e Rudi) rimane sul tavolo come la proposta del City perr Jorginho (47+5/6 di bonus). Ora però il City ha fatto capire al Napoli che non aspetterà più di una settimana anche se è disposto a mettere nella trattativa Zinchenko, giocatore già trattato dal Napoli a gennaio.

La Fiorentina è interessanta (insieme al Parma) a Nalini, il Genoa ha riabbracciato Criscito ufficialmente e fra poco ufficializzerà anche l’arrivo di Piatek. Il Cagliari dopo una chiacchierata con la Juventus punta Mandragora, aspetta la decisione di Srna e prova a chiudere per Castro. A proposito di Srna il suo viaggio in Italia ha stuzzicato le attenzioni di club più importanti come l’Inter: i nerazzurri ci stanno pensando. Anche perché il giocatore ha sicuramente una grande esperienza anche se potrebbe non essere al top per condizione fisica (età e periodo di stop dopo la squalifica). Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno per capire se questa opportunità più essere colta. L’Atalanta punta Tumminiello, il Chievo potrebbe riaccendere il suo interesse per Peluso (che potrebbe interessare anche al Parma). Hetemaj, in scadenza contratto con il Chievo non riflette solo sulla proposta di Campedelli ma ha avuto offerte da Parma e Spal. E al Parma in attacco piace molto Destro: situazione che sarà approfondita nelle prossime settimane. In B al Padova piace Picchi, al Brescia Dickmann (su cui c’è anche la Spal), al Perugia nonostante il pressing dello Spezia rimane Goretti come direttore sportivo e si ripartirà con Nesta in panchina. Al Livorno piace Fernandes della Juventus, al Lecce Crimi, a Benevento arriva Tuia.