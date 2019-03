Roma: Sarri, Gasperini e Giampaolo idee per il futuro. Inter-Icardi patto fino al termine della stagione. Il Milan al lavoro per i rinnovi di Abate, Zapata, Suso e Donnarumma. Juventus, fari accesi su Joao Felix del Benfica

Direttore RMC SPORT

L’addio a Di Francesco, la risoluzione consensuale con Monchi, l’arrivo di Ranieri e un futuro ancora da scrivere. La Roma cambia e guarda avanti, con un solo grande obiettivo: la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, traguardo fondamentale. Ranieri resterà al timone fino al termine della stagione, possibile per lui poi un ruolo anche in società. Per il domani i papabili potrebbero essere Sarri, Gasperini e Giampaolo, che però sono tutti tecnici sotto contratto. Molto dipenderà anche dal nuovo direttore sportivo. E anche qui la situazione è molto fluida. Capitolo Inter. Con Icardi si sta cercando una soluzione da qui alla fine della stagione, quando poi verrà deciso il futuro. Era evidente che non sarebbe stato possibile andare avanti così. E quindi giusto vedersi e confrontarsi. Per il reciproco bene. Per l’Inter, che proprio in una fase decisiva della stagione tra campionato e in Europa League non può permettersi il lusso di rinunciare ad un attaccante così importante. Per Icardi, che ha bisogno del campo per tornare a dimostrare tutto il suo valore segnando gol decisivi. La sensazione è che in estate ci possa comunque essere il divorzio. Intanto cominciano a delinearsi gli scenari anche per il Milan. Il terzo posto in classifica sta dando grande fiducia. Leonardo e Maldini sono molto attivi anche sui rinnovi. Sono 4 i tavoli aperti in questa fase della stagione. Due sono più urgenti e riguardano Abate e Zapata. Poi ci sono Suso e Donnarumma. Il Milan, oltre ad allungare il contratto allo spagnolo, vorrebbe anche provare a togliere la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Infine Donnarumma, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021. I contatti vanno avanti da tempo e probabilmente al termine della stagione si entrerà nel vivo della trattativa per definire il nuovo accordo. Per l’attacco i rossoneri continuano a insistere per Saint Maximin del Nizza. Venendo alla Juventus, è chiaro che la partita contro l’Atletico Madrid è l’unica cosa che conta in questo momento. Paratici è al lavoro anche per il futuro e sta cercando di sondare il terreno per capire i profili giusti da valutare in caso di addio di Allegri. Come ho già detto Zidane resta il primo nome. Continua il giro d’orizzonte tra i tanti tieniti europei in circolazione. Piace tanto Joao Felix, centrocampista del Benfica e della nazionale portoghese under 21. La sua valutazione è però già altissima. Intanto il Napoli è pronto a blindare Milik fino al 2024.