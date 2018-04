Spalletti-Inter, obiettivo contratto fino al 2021. Per Rafinha lavori in corso con il Barça. Futuro Allegri: occhio all’Arsenal. Juve forte su Pellegrini. Rui Patricio prima scelta del Napoli

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

L’obiettivo è allungare il contratto e costruire un progetto ancora più solido. Spalletti e l’Inter sono destinati a rimanere ancora insieme e l’idea è quella di prolungare il matrimonio almeno fino al 2021. Un accordo di due anni in più con la reciproca soddisfazione. Certo la qualificazione in Champions League sarebbe la ciliegina sulla torta ma a prescindere da questo ci sono le basi per costruire un progetto vincente. Non c’è fretta, l’argomento diventerà caldo a fine campionato, ma Suning pensa che Spalletti sia l’uomo giusto per la crescita ulteriore della squadra, che è già stata rafforzata dall’arrivo di Lautaro Martinez, con De Vrij e Asamoah in dirittura d’arrivo. Certo questo non basta, ma Ausilio sta cercando di trovare le soluzioni giuste per trattenere a condizioni vantaggiose alcuni giocatori anche l’anno prossimo. Di Cancelo vi ho già detto, nei piani c’è anche Rafinha, qui servirà un’intesa diversa rispetto a quella concordata a gennaio con il Barcellona. Ora è quasi impossibile pensare che ci possa essere il riscatto fissato a 35 milioni di euro. Per cui si va avanti sulla strada della diplomazia cercando di convincere il club catalano a prendere in considerazione altre ipotesi. Magari un altro prestito. Alla fine arriverà anche il rinnovo con adeguamento per Icardi, la strada è stata tracciata da tempo, serve trovare l’accordo sulla clausola rescissoria, che potrebbe aggirarsi intorno ai 160 milioni di euro. In queste ore si sta parlando molto del futuro di Allegri. Lascia, resta. L’addio è possibile, tutto dipenderà da come finirà la corsa scudetto e dalla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 9 maggio. L’Arsenal tra i club interessati è quello in pole position. È chiaro che la situazione è arrivata ad una svolta. Non solo per lui, per la Juventus stessa. Deve ripartire un ciclo e quindi tutte le parti devono essere in perfetta sintonia. Dopo 4 anni è giusto anche fermarsi a riflettere, ormai manca poco, meno di un mese e tutto sarà chiaro. Nel frattempo il lavoro per il futuro va avanti. Una delle ipotesi più concrete riguarda il centrocampo. La Juventus è sempre più convinta di fare l’operazione Pellegrini con la Roma e questo vuol dire pagare la clausola rescissoria. Anche il Napoli è al centro del mercato in entrata e uscita. Hysaj e Koulibaly piacciono molto in Inghilterra. Il difensore albanese ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, il centrale senegalese no è questo rafforza decisamente la posizione della società. Ma i due stanno bene a Napoli e l’eventuale vittoria dello scudetto rafforzerebbe il desiderio di continuare un ciclo aperto tre anni fa con l’arrivo di Maurizio Sarri. Per il portiere salgono le quotazioni di Rui Patricio dello Sporting Lisbona visto che su Leno c’è anche l’Atletico Madrid che si sta cautelando nel caso dovesse partire Oblak. Il Paris Saint Germain sta cercando un grande numero uno e dopo Donnarumma e Alisson anche lo sloveno è un candidato forte. Il mercato dei portieri è pronto a decollare.