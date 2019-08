Superman all’Inter! (o Clark Kent?) La Juventus può perdere lo scudetto con l’Inter ora che c’è anche Sanchez (e Biraghi)? Forse la chiave è Icardi… -6 per vendere Neymar, il PSG spinge per farlo, e allora Dybala va a Parigi

Sarà anche un discorso d’agosto, sarà anche l’occasione per dare un senso a un campionato che sennò sono 8 anni che ripete la stessa storia, ma il giochino giornalistico dell’anti-Juve forse adesso ha motivo di essere. Perché la Juventus ha Cristiano Ronaldo, e quello è sempre bene tenerlo a mente in ogni discorso tecnico. Ma adesso l’Inter c’è, forse immediatamente dietro la Juventus come vastità della rosa, senza un CR7, ma con un CRConte.

Però siccome alla fine in campo vanno i giocatori, adesso l’Inter in 24 ore ha aggiunto il terzino sinistro della Nazionale italiana - che dovrà adattarsi al ruolo di esterno di centrocampo - Biraghi, e soprattutto Alexis Sanchez.

L’Inter con il cileno prende un supereroe: Alexis all’ultima Copa America è stato un vero Superman per il Cile, capace da solo di essere regista e finalizzatore della manovra offensiva, vera potenza della natura. C’è però il rischio che l’Inter abbia preso Clark Kent, ovvero la versione timida, irritante e impacciata del Nino Maravilla che ha infestato l’Old Trafford negli ultimi due anni. Ovvio, Conte può tutto, può disintegrare la Kryptonite che ha inibito il cileno, e forse è per questo che il Manchester United alla fine ha concesso solo il prestito secco, magari sperando che l’Inter faccia il lavoro sporco di valorizzarlo. Ma per ora conta il 2019-20: e dice che l’Inter non è la favorita, ma può essere l’anti-Juventus.

Cosa può fare oscillare definitivamente l’equilibrio da una parte o dall’altra? Beh, proprio Mauro Icardi.

Perché se il tentativo finale della Juventus dovesse andare in porto (chi scrive crede che fino alla fine almeno un tentativo ci sarà), allora l’Inter potrebbe neutralizzare tutti gli sforzi dando l’ex amante più avvelenato proprio ai rivali. Ma se anche dovesse rimanere, e chissà magari in là, molto in là, nella stagione, dovesse essere reintegrato, allora sarebbe quella cosa che la Juventus ha sempre avuto e tutte le altre avversarie mai: l’uomo in più che viene dalla panchina.

E comunque la Juve il tentativo lo farà: perché Dybala è incamminato verso Parigi, lì dove si sta facendo di tutto per liberarsi di Neymar. Mancano 6 giorni, e l’affare è complicatissimo per le cifre che coinvolge. L’ultima proposta è di 170 milioni cash del Barcellona, il PSG sarebbe disposto a concedere anche uno sconticino di una trentina di milioni se si aggiungesse anche Dembelé. Ma appunto, entrambe vogliono trovare la quadra. E subito dopo, Leonardo darebbe in dono una settantina di milioni alla Juventus per Dybala. E poi rimarrebbe Icardi: che potrebbe fare coppia con Paulo a Parigi, che vedrà il guizzo last minute della Juventus, o che potrebbe decidere incredibilmente di rimanere ad aspettare il momento in cui possa essere lui l’anti-Juve.