Ultime 72h di mercato: la Juventus cede Emre Can per 30 milioni, non reinveste? L’Inter e Llorente. Il Milan presta Suso e forse Piatek va in Germania. Lo United sbanca tutto per Bruno Fernandes

L’adagio del mercato di gennaio che non cambia niente quest’anno è stato smentito: non perché sia già sicuro che il mercato possa cambiare qualcosa, ma sicuramente hanno tutte agito in maniera decisa, chi in entrata e chi in uscita, quando invece nel passato a malapena si registrava un solo acquisto da 20 milioni.

E la Juventus ha piazzato la cessione che non ti aspetti: Emre Can al Borussia Dortmund per 30 milioni, un po’ meno del valore che si dava al giocatore, ma un po’ di più di quanto ci si potesse attendere con la situazione ormai ai ferri corti - per usare un eufemismo che non comporti querele.

Ma la domanda è: adesso la Juve non fa niente? Saltato anche Kurzawa-De Sciglio, davvero rimarranno questi milioni in cassa? Mai visto finora nella gestione Agnelli, a meno che non sia l’incasso necessario per l’arrivo a giugno di Kulusevski.

L’Inter ha fatto uno dei cinque acquisti, forse tre, più importanti della Serie A negli ultimi 15 anni. Eriksen c’è, e Llorente ci sarà: all’Inter proprio non va giù di spendere 8 milioni per Giroud, ed è sempre più determinata ad andare su un prestito con facile diritto per lo spagnolo, con il Napoli che non si opporrebbe.

Ci si è quasi dimenticati che il Milan abbia portato Ibrahimovic, ma nel frattempo va via anche Suso: prestito al Siviglia definito, anche qui con facile diritto di riscatto, probabilmente attorno ai 25 milioni. Ed è arrivata anche una offerta definitiva per Piatek: da circa 20 milioni dall’Hertha, a differenza del Tottenham che offriva prestito con diritto a 30 milioni. Il polacco non sembra solleticato, il Milan pure, che però nel frattempo ha contattato Januzaj per non spolpare il reparto offensivo, e fatica a fare accettare al Benifca la propria offerta per Florentino.

Ma i soldoni veri li tira fuori il Manchester United: una trattativa infinita e estenuante con lo Sporting per Bruno Fernandes, un anno e tre sessioni di mercato, e finalmente dovremmo esserci: la settimana scorsa l’offerta da 55 milioni e 5 di bonus, con i portoghesi ancora a fare i difficili. Stavolta i bonus si sono impennati addirittura a 25 milioni, stile Martial, e insomma ancora una volta all’Old Trafford dovrebbe aver colpito la sindrome da ‘panic buying’, che porta le inglesi a fare follie improvvise nelle ultime ore di mercato…