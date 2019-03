Editoriale Una sosta nazionali anomala: presente e futuro, Kean, Icardi e Ancelotti... Luca Marchetti 28.03.2019 00:00 diarticolo letto 1693 volte © foto di Federico De Luca Si dice sempre che nella pausa Nazionale ci si annoia. Stavolta non è successo: merito di Mancini e di un’Italia che di sicuro non ha giocato contro le grandi del calcio mondiale, ma ha divertito. Per atteggiamento, mentalità. E per le storie che ci ha lasciato.

In eredità ci lascia l’alfa e l’omega della Nazionale. Moise Kean è il nuovo astro nascente della squadra di Mancini (e naturalmente non solo!). La cosa bella è che non è solo. Chiesa e Donnarumma sono ormai affermati. Pochi giorni prima era arrivato anche Barella a dare sostanza alla linea verde con il gol vittoria. Poi Zaniolo che sicuramente Mancini ha agevolato nel suo processo di crescita. Giusto per citare gli ultimi. Ecco perché la squadra di Mancini, questa Italia, ha risvegliato l’entusiasmo. Perché ha coraggio, perché è giovane e sfrontata, perché si vede una strada da percorrere. Perché ha comunque delle basi che affondano nelle sicurezze, nei “vecchietti”. Sia quelli “soliti”, sia l’eterno Quagliarella. Ora ci attenderanno sfide più probanti, ma questo spirito non si deve perdere, sarà il marchio di fabbrica di Mancini.

Non si perderà neanche Kean, nel senso del suo contratto con la Juve. È vero scade nel 2020 ed è vero: vorrebbe giocare di più. Chi non lo vorrebbe? Ma i rapporti fra la Juventus e il suo procuratore non sono affatto in crisi, anzi. Non c’è stato neanche bisogno di chiamarsi in questi giorni per fissare un appuntamento. Se ne era già parlato la scorsa estate del futuro e della crescita di Moise: meglio alla Juve con Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic (fresco fresco di rinnovo) e con poco minutaggio piuttosto che altrove. Per crescere c’è bisogno. E questo tipo di percorso è sicuramente giusto: basta guardare quello che combina quando entra in campo, qualsiasi sia la competizione... insomma il pronostico, ad oggi, è piuttosto indirizzato...

È stata anche la settimana in cui Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Poche ore fa il primo contatto anche con i nazionali, anche con i croati che erano quelli che più lo avevano criticato nel suo operato da capitano. Sarà estremamente complicato vederlo fra i convocati già da ora, visto che è stwto fermo 35 giorni a fare terapia. Sarà comunque interessante capire l’evoluzione del rapporto fra Icardi e i suoi compagni, perché poi alla fine tutto ruota intorno a questo... anche per quanto riguarda eventuali movimenti estivi, visto che molto ruota intorno alla sua figura, soprattutto a livello di strategia. Ma state sicuri che Zhang non ha alcuna intenzione di svendere o di indebolire la sua squadra...

Ed è stata, in ultimo, anche la settimana dell’amore dichiarato fra De Laurentiis e Ancelotti. Prima l’allenatore, poi il presidente hanno ribadito la grande stima reciproca e la salda e ferrea volontà di continuare insieme in un cammino lunghissimo. D’altronde il presidente ha voluto cominciare proprio con Ancelotti un processo di internazionalizzazione del Napoli, una crescita necessaria per continuare a migliorare anno dopo anno il prestigio della squadra e le proprie ambizioni. Nei prossimi giorni cominceranno ad uscire non solo le liste dei giocatori che Ancelotti e Giuntoli cercheranno per migliorare la squadra (anche perché sono già uscite molte indiscrezioni) ma anche la lista dei confermati o meno, visto che proprio lo stesso AdL ne ha parlato, addirittura non escludendo “cessioni” eccellenti, sempre e solo in virtù del progetto. Anche qui basterà seguirci e seguire gli eventi.

Se anche la pausa non è stata noiosa, figuratevi il resto! TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora! ARTICOLI CORRELATI Icardi-Inter: telenovela finita? E un altro cambio in panchina: le difficoltà di un progetto

Una Champions da sballo e il dominio inglese. L’orgoglio italiano di Napoli e Inter e la rivoluzione in casa Real

Roma: la delusione Champions e Di Francesco, un’altra puntata di Icardi e le società che “valorizzano” di più Stampa la notizia



TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24