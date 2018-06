Verdi al Napoli, in settimana si chiude. Scambio Higuaín-Morata: per ora solo un’idea. Apertura del Barcellona per Rafinha all’Inter

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Tre giocatori nuovi per Ancelotti e la conferma di tutti i big. Le strategie del Napoli si stanno delineando. Giuntoli era già al lavoro da tempo per allestire una squadra ancora più forte, in grado di ridurre ulteriormente il gap dalla Juventus. Dopo il punto di mercato con Carletto, il ds azzurro ha iniziato la fase due, quella dell’accelerazione per chiudere le tante trattative in corso. Per Verdi Il Napoli ha operato il sorpasso sull’Inter. Con il Bologna c’è un accordo di massima sulla base di 25 milioni di euro. La prossima settimana sarà fondamentale per chiudere l’operazione anche con il giocatore. Un altro importante obiettivo è il portiere. Su Rui Patricio si è inserito anche il Wolverhampton, sta risalendo decisamente Leno, ma attenzione ad Areola. Anche in difesa l’idea è quella di mantenere tutto invariato. Il vero rischio è rappresentato dal grande movimento su Koulibaly, ma il Napoli è pronto a fare le barricate per il senegalese. A destra serve necessariamente un cambio per Hysaj vista anche la partenza di Maggio. Vrsaljko è da sempre l’esterno che il Napoli avrebbe voluto acquistare. Ci ha provato in ogni sessione di mercato, ma ha sempre ricevuto risposte negative dall’Atletico Madrid. Anche ora la pista resta complicatissima, le possibilità sono poche, anche perché Simeone non ha alcuna intenzione di farlo partire. L’altro è Meunier del Paris Saint Germain, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2020. Il belga costa sui 12 milioni di euro. La soluzione piu’ semplice è quella che porta a Bereszynski della Samp. I contatti vanno avanti in più direzioni. Non è escluso che alla fine possa uscire fuori un nome a sorpresa. Con Jorginho ormai diretto al Manchester City, il Napoli sta cercando una valida alternativa. I nomi sono tre: Fabian Ruiz del Betis, Torreira della Samp e Ceballos del Real Madrid. Hamsik è stato tentato dall’avventura in Cina ma Ancelotti lo ha convinto a restare. Mi sposto sulla Juventus. In attacco il gruppo è al completo. Marotta è stato chiaro. Solo se qualcuno chiedesse di partire ci potrebbe essere un’entrata. Per cui Morata per ora resta una suggestione, anche se il ragazzo in bianconero tornerebbe molto volentieri. Il Chelsea prima di lasciarlo andare via deve avere un’alternativa. In Inghilterra si parla di un possibile scambio con Higuain, soprattutto se dovesse arrivare di Sarri. E’ un’ipotesi da non sottovalutare, ma per ora niente più. L’Inter sta riprendendo fiducia sulla vicenda Rafinha. Ariedo Braida ha fatto capire che i margini perché il brasiliano possa rimanere in nerazzurro ci sono. Ora serve trovare la chiave giusta con il Barcellona. Il giocatore ha espresso il desiderio di vestire ancora la maglia dell’Inter e la volontà può essere determinante, anche se non basta. L’Inter proporrà un rinnovo del prestito garantendo un obbligo di riscatto con pagamento biennale. La diplomazia è al lavoro.