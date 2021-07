Ambasciatore UK a -1 dalla finale Italia-Inghilterra: "Passione e agonismo ci accomunano"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - La finale "è una partita che racchiude in 90 minuti alcuni dei valori che ci accomunano, la passione per lo sport, l'agonismo e la determinazione, il senso di squadra, le grandi tradizioni sportive". Così l' ambasciatore britannico in Italia, Jill Morris, in una dichiarazione alla vigilia di Italia-Inghilterra a Wembley. Grande tifosa di calcio e del Liverpool in particolare, l'ambasciatore Morris ha assistito all'Olimpico a Inghilterra-Ucraina, ma la finale la seguirà dall'ambasciata, a Roma. "Il 2021 è un anno certamente speciale per le relazioni tra Italia e Regno Unito - sottolinea l'ambasciatore -. Con la nostra presidenza del G7, la presidenza italiana del G20 e la partnership UK-Italia in vista della COP26, il summit delle Nazioni Unite sul clima, abbiamo l'opportunità di guidare la comunità internazionale verso la ripresa globale dalla pandemia. Ora - prosegue - c'è un ulteriore evento che condivideremo e che seguiremo con grande passione in entrambi i nostri Paesi". "Sono certa che, al pari di come i cittadini inglesi residenti in Italia hanno avuto modo di sostenere i colori della loro squadra a Roma appena una settimana fa, i tantissimi italiani residenti Oltremanica avranno modo di fare lo stesso a Wembley questa domenica. È un'occasione sportiva che rende il nostro anno speciale veramente straordinario! Buon divertimento a tutti… in bocca al lupo and come on England, it's coming home!", conclude l'ambasciatore Morris. (ANSA).