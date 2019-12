© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rapporto fra Gareth Bale e Real Madrid è eufemisticamente ai minimi termini. Mister 100 milioni, da quest'estate in partenza ma senza acquirenti in grado di accontentarlo economicamente, dopo un mese senza allenarsi col club ha risposto alla chiamata della nazionale gallese non solo allenandosi regolarmente, ma anche giocando 88 minuti contro l'Ungheria in una partita decisiva per la qualificazione a Euro 2020. Il Galles, per la cronaca, ha vinto 2-0 grazie alla doppietta di Aaron Ramsey e durante i festeggiamenti lo stesso Bale, assieme ai compagni di squadra, ha esposto una bandiera gallese con la seguente scritta: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine". Insomma, una trollata in piena regola.