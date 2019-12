© foto di Insidefoto/Image Sport

Confusione in casa Belgio nonostante la netta vittoria di oggi sul campo della Russia (4-1). Il difensore Dedryck Boyata, in forza all’Hertha Berlino, nella ripresa è tornato in campo con una maglia sbagliata. Invece della sua classica numero 4, il giocatore è tornato in campo con la maglia numero 23 di Michy Batshuayi e con questa ha giocato tutto il secondo tempo. L’errore è stato immediatamente individuato dai tifosi sui social network, che hanno notato come sui pantaloncini fosse ben visibile il numero 4. Incomprensibile come nessuno dello staff belga si sia accorto dell’errore, vista anche l’importanza della sfida. Tra l’altro al 77’ è sceso in campo il vero Batshuayi, aumentando la confusione in campo.