Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato ai microfoni di RTBF dopo il successo sulla Russia: "Abbiamo difeso bene come squadra e abbiamo dimostrato grande qualità sotto porta. Quattro gol in trasferta contro una squadra come la Russia è il massimo. Abbiamo gestito la partita in generale e anche le opportunità che abbiamo lasciato loro. Nel secondo tempo, possiamo dire che non è stata una prestazione perfetta perchè la Russia ha tenuto la palla un po' troppo a lungo, ma può succedere".