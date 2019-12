© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sfida fra Bulgaria e Ungheria valida per gli spereggi per l’Europeo del 2020 in programma il 26 marzo del prossimo anno potrebbe cambiare sede, in origine Sofia. Lo rivela il proprietario del Ludogorets Kiril Domuschiev, che fa parte anche del comitato esecutivo della Federcalcio bulgara, spiegando il motivo: “I funzionari della UEFA sono molto preoccupati per la nostra capacità di implementare e utilizzare il sistema VAR in tempo per la semifinale play off per Euro 2020. - continua Domuschiev ai media locali – Contro l’Ungheria c’è il rischio che si giochi a Budapest anziché a Sofia”.