Christillin sulla finale a Londra: "Allo stato attuale non si cambia. Ma c'è senso di responsabilità"

Intervenuta a margine di un evento al Museo Egizio di Torino Evelina Christillin, membro del direttivo UEFA, ha parlato della possibilità che la finale dell’Europeo non si giochi a Londra a causa dell’aumento dei contagi della variante delta del Covid-19: “Come consigliere della UEFA posso garantire che c’è grande senso di responsabilità. In questi mesi la UEFA è riuscita a far continuare i campionati e le coppe europee in piena sicurezza ed è in contatto continuo con il governo e le autorità sanitarie inglesi. - conclude Christillin – Allo stato attuale direi che la sede della final four è l’Inghilterra, ma se non ci saranno le condizioni verranno valutate altre situazioni”.