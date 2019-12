© foto di PhotoViews

Dani Olmo, intervistato da Jugones, ha annunciato che presto lascerà la Dinamo Zagabria e la Croazia: "La scorsa estate sarebbe stato il momento ideale per fare il prossimo passo, non è successo e sono stato comunque felice perché volevo giocare la Champions. Penso però che il mio ciclo qui sia finito e vogliò fare il passo ulteriore per continuare a migliorare", le parole riportate da milannews.it. L'attaccante spagnolo è stato spesso accostato al Milan.