Deschamps sulle condizioni di Benzema: "Ha sentito un indurimento, non volevamo rischiare"

L'infortunio di Karim Benzema fa tremare la Francia a pochi giorni dall'esordio nell'Europeo. Didier Deschamps, dopo la vittoria con la Bulgaria, ha spiegato cosa è successo all'attaccante del Real Madrid: "Ha preso un colpo all'altezza del vasto mediale del ginocchio. Ha sentito un indurimento al muscolo e non abbiamo voluto rischiare, per questo è uscito. Giroud? Non mi ha mai deluso in termini assoluti, come altri. Ma non può essere sempre al top e segnare ogni volta, nonostante ci riesca spesso. Ha segnato altre due reti, ho pensato di farlo giocare meno in questa gara perché è arrivato in una condizione psicologica e fisica particolare dopo la finale di Champions. È un attaccante con forte personalità, di certo non mi posso lamentare. Abbiamo bisogno di tutto il nostro potenziale. Buon per lui e per la Francia".