Doppia beffa per Rimedio: "Sono positivo. E dovrà seguire la partita sulla BBC"

Niente da fare per Alberto Rimedio, telecronista della Rai che da 7 anni segue la Nazionale, fermato dal Covid sul più bello. Al suo posto ci sarà Stefano Bizzotto accompagnato da Katia Serra: "Sto meglio, ho avuto dei sintomi ma molto lievi, direi che sono quasi asintomatico", ha detto Rimedio intervistato dal Corriere della Sera: "Sono costretto a seguirela partita in televisione. La beffa è che in albergo non c'è la Rai e dovrà vederla sulla BBC. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Stefano Bizzotto e Katia Serra che faranno la telecronaca al posto mio e di Di Gennaro. Stefano mi ha chiamato, spero che alla fine possa gridare Italia campione d'Europa".