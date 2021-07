ESCLUSIVA TMW - Pedri rivelazione di Euro 2020, parla il primo tecnico: "Miglior talento al mondo"

esclusiva Pedri rivelazione di Euro 2020, parla il primo tecnico: "Miglior talento al mondo"

Diciotto anni sulla carta d'identità e una maturità da trentenne. Pedro González López, più semplicemente conosciuto come "Pedri", è senza alcun dubbio la più grande rivelazione di Euro 2020 (nonché de LaLiga 2020-21). Dopo una partenza in sordina, il centrocampista del Barcellona si è caricato infatti sulle spalle il peso della Roja, guidandola - da protagonista - verso la semifinale contro l'Italia in programma stasera a Wembley. Gesta de predestinato, da campione del futuro ma anche del presente, che TuttoMercatoWeb.com ha commentato in esclusiva proprio con chi ha visto sbocciare palla al piede il talento di Tegueste: il suo primo allenatore, nella squadra del suo omonimo comune di nascita, Rubén Delgado.

Mister Delgado, se le dico Pedri lei cosa mi risponde?

"I ricordi si sprecano... Ho conosciuto Pedri nel nostro pueblo, a Tegueste, quando aveva appena 9 anni. E vi dico che, già a quell'epoca, emulava sul campo le giocate di un certo Andrés Iniesta".

Cosa si porta dietro di lui?

"La sua maturità, ancor prima delle sue qualità. Il talento da solo non basta se non hai la testa. Ebbene, Pedri ha sempre avuto entrambe le cose: piedi e cervello. È sempre stato un bambino, e poi un ragazzo, bravo e umile. Da quando l'ho allenato qui alle Canarie non abbiamo mai perso il contatto e la cosa che ogni volta mi sorprende di più è che è lui stesso a preoccuparsi per la sua gente, a chiederci come stiamo e cosa facciamo. Fin dalla prima volta in cui l'ho visto, ho capito che Pedri aveva qualcosa di speciale".

Nelle giovanili come in Nazionale, al Las Palmas come al Barça: di Pedri colpisce proprio il modo di rendere semplice ciò che non lo è affatto.

"Pedri ha sempre avuto una marcia in più degli altri. Da bambino non cercava di fare tunnel o rabone, ma solamente di realizzare la giocata giusta nel momento giusto. Ha un modo di pensare e vedere il calcio, un dono, che solo i grandi campioni hanno".

Oggi è proprio lui il miglior giovane talento in circolazione?

"Dopo quello che ha fatto alla sua prima stagione col Barcellona, e considerando anche il rendimento che ha avuto finora a Euro 2020, direi proprio di sì. Io dico il migliore in assoluto, minimo uno dei tre migliori al mondo. Si merita di vincere il Golden Boy, non ci sono dubbi su questo".

Cosa ci sarà nel futuro di Pedri?

"Pedri arriverà ovunque voglia arrivare, è la tipica persona che ottiene sempre ciò a cui mira con spirito di sacrificio, umiltà e lavoro. Uno come lui non ha limiti, Pedri è l'unico che può decidere quale sarà il suo punto di arrivo. Ma la strada è ancora lunga...".

Chiosa inevitabile su Italia-Spagna: che partita si aspetta?

"Ovviamente spero che vinca la Spagna, mia e di Pedri (sorride, ndr). So bene però che ci aspetta una partita molto complicata. Gli azzurri di Mancini giocano un calcio rapido, offensivo e votato allo spettacolo, cosa che costringerà la Roja a difendersi bene. Allo stesso tempo, però, si apriranno tanti spazi e Pedri potrà sfruttare così tutte le sue qualità in profondità. Sarà una gara combattuta, non vedo l'ora che inizi!".

Nella foto, nella fila in basso da sinistra, mister Rubén Delgado abbraccia un giovanissimo Pedri.