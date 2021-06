Euro 2020 - Gli uomini mercato: Hlozek vede benissimo la porta. Tutte le big su di lui

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Adam Hlozek - Dai tempi d’oro di Nedved, Smicer & Co, la Repubblica Ceca non ha saputo più essere davvero competitiva a livello internazionale. Euro 2020 può rappresentare una piccola novità, se tutte le tessere andranno al posto giusto. La selezione guidata da Silhavy ha infatti tanto talento, in più di una posizione. Il più giovane di tutti è però Hlozek, classe 2002, dallo Sparta Praga con furore. Di lui si parla da sempre, da quando nel 2019 la UEFA lo inserì tra i migliori giovani del panorama continentale. Cresciuto a suon di gol (15 in 19 partite nell’ultimo campionato ceco), ha assecondato il suo fisico (192 centimetri) diventando sempre più in centravanti dopo esser nato come esterno d’attacco tutto potenza e velocità, pur rimanendo un giocatore che sul fronte d’attacco sa fare un po’ di tutto. Alternativa a Schick, ma anche potenziale partner, è una delle possibili rivelazioni della competizione e su di lui hanno messo gli occhi praticamente tutte le big d’Europa. In Italia lo segue il Milan da quando lo avrebbe dovuto sfidare in Europa League (si fece male e non giocò), ma anche Juventus, Inter, Napoli. All’estero, tra le altre, Liverpool, Real Madrid, Barcellona. Il gotha del calcio europeo, in pratica.

Nazionale - Repubblica Ceca

Anno di nascita - 2002

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Sparta Praga

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 17 milioni