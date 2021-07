Euro 2020, Italia-Belgio è anche sfida tra Immobile e Lukaku. Le quote della partita

Attesi protagonisti con un assist o un gol

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Partita in sordina, l'Italia inizia a credere nella possibilità di puntare al tetto d'Europa. Gli Azzurri hanno di fronte il Belgio di Roberto Martinez nel quarti di finale ma onostante i Diavoli Rossi siano al primo posto nel ranking Fifa, gli esperti di Sisal Matchpoint vedono l'Italia favorita, a 2,40 rispetto al 3,25 del Belgio con il pareggio dato a 3,10. Gli Azzurri sono avanti anche nel passaggio turno, 1,70 contro 2,20, mentre se la sfida non dovesse decidersi al 90', appare più probabile che il vincitore esca fuori ai supplementari (3,10), che non ai rigori (5,50). L'attesa sfida tra Ciro Immobile e Romelu Lukaku sarà totalmente in equilibrio: bassa la quota, a 2,00, per vederli protagonisti con un gol o un assist. Sempre domani, a San Pietroburgo, c'è Spagna-Svizzera, con l'Italia spettatrice interessata perché, in caso di passaggio del turno, sarà proprio una delle due a incrociare gli Azzurri. La formazione di Luis Enrique parte con i favori del pronostico, tanto che il successo iberico si gioca a 1,72 rispetto al 5,00 dei rosso-crociati con il pareggio in quota a 3,75. Ancora più ampia la forbice per il passaggio turno: la Spagna tra le prime quattro dell'Europeo è data a 1,35 mentre per vedere la Svizzera conquistare una storica semifinale la quota è più che triplicata, essendo a 3,25. (ANSA).