Didier Deschamps, ct della Francia fresco di rinnovo di contratto fino al Mondiale del 2022, quando sarà da 10 anni sulla panchina della Nazionale francese, ha parlato a L'Equipe: "E' un orgoglio per me allenare la squadra francese. Tutti sanno l'attaccamento che continuo ad avere nei confronti di questa maglia. Ci sono ancora molte cose da fare anche se molte sono già state fatte. Siamo campioni del mondo in carica ma veniamo comunque giudicati dai risultati. Sono felice del mio lavoro, anche perché posso lavorare con i migliori giocatori del mio paese. Il Mondiale del Qatar è ancora lontano, adesso pensiamo solo a Euro 2020: io e il mio staff pensiamo solo a questo".