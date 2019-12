© foto di Insidefoto/Image Sport

Didier Deschamps sta pensando anche a Dimitri Payet per le convocazioni in vista di Euro 2020. A confermarlo è lo stesso commissario tecnico della Francia in un'intervista concessa a L'Equipe: "E' convocabile e sono contento che abbia ritrovato un livello di prestazioni alto con il Marsiglia. Spero che lo manterrà. Ma ci sono anche altri calciatori che si sono sempre resi disponibili per la nazionale. Su Payet non c'è una posizione radicale, può venire con noi".