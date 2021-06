Francia eliminata, Conte: "Impresa Svizzera. Ma anche la Spagna non regala ancora certezze"

"L'eliminazione della Francia è la grande sorpresa negativa del torneo. L'avevo inserita tra le favorite per lo spessore qualitativo della rosa, ma stavolta non è riuscita ad unire alla classe individuale dei suoi tanti campioni quella solidità e compattezza in fase difensiva che gli ha permesso in passato di vincere tutto". Questa una parte dell'intervento di Antonio Conte su La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico dell'Inter analizza i principali fatti di Euro 2020 fino a questo momento: "La Svizzera ha compiuto l'impresa e viste le differenze qualitative in campo, ha meritato di coronare un sogno. Ora affronterà la Spagna, un'altra grande che non regala ancora certezze. Ha battuto la Croazia al termine di una partita sulle montagne russe, dimostrando di poter fare tutto e il suo contrario, rimettendo in partita gli avversari. Luis Enrique sta portando avanti un rinnovamento dopo la fine di un ciclo di campioni straordinari e serve tempo. In più la Spagna ha convissuto con il Covid fino a poco prima dell'inizio del torneo".