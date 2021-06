Francia eliminata! Dalla difesa a tre, al rombo, al 4-2-4: tutti gli schemi usati ieri da Deschamps

Tre schemi per Didier Deschamps. Contro la Svizzera, il commissario tecnico francese ha voluto stupire tutti schierando una retroguardia a tre che però non ha portato i frutti sperati. I Bleus sono stati eliminati agli ottavi di finale di Euro2020 dalla nazionale di Vladimir Petkovic dopo i calci di rigore. Decisivo l'errore dal dischetto di Kylian Mbappé che ha mandato i frantumi il sogno di fare l’accoppiata Mondiale-Europeo riuscita nel 1998 e nel 2000.

Tre sistemi di gioco - L'edizione odierna de L’Equipe pone l’accento sui tre sistemi di gioco utilizzati da Deschamps che è partito con un 3-4-1-2 con Varane, Lenglet e Kimpembe in difesa, Pavard largo a destra, Rabiot a sinistra e Griezmann alle spalle di Benzema e Mbappé. Al 36' l'esperimento è naufragato con il ritorno alla difesa a quattro con Kimpembe spostato sulla corsia di sinistra, Pavard arretrato sulla linea dei difensori e l’attacco che resta invariato per un 4-3-1-2. Nel secondo tempo ancora un cambio per un passaggio ad un 4-4-2 molto offensivo, una sorta di 4-2-4 con Griezmann, Mbappé, Benzema e Coman in avanti, i soli Pogba e Kanté a fare filtro e Rabiot abbassato addirittura al ruolo di terzino sinistro.