Noel Le Graet, presidente della Federazione francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Karim Benzema ai microfoni di RMC Sport: "Benzema è un gran calciatore, non l'ho mai messo in dubbio perché ha tante qualità. In più, al Real Madrid sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo. ma la sua avventura con la Francia è da considerarsi terminata".