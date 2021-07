Franco Ordine critico: “Le commedie di Immobile stonano in questo show”

“Le commedie di Immobile stonano in questo show”. Sulle colonne de Il Giornale, Franco Ordine critica il comportamento di Ciro Immobile durante la gara tra Italia e Belgio: “Non possiamo fare a meno di confessare un profondo imbarazzo. Qui non si discute l’Immobile calciatore che pure meriterebbe per le sue prestazioni qualche feroce critica. È in discussione invece il contributo alla sana e bella immagine dell’Italia che ciascuno deve fornire con comportamenti degni. È un vizio antico, figlio di una mentalità malata di cui Ciro deve liberarsi, se vuole continuare a fare parte di quest’Italia che sta dando lezione di calcio coraggioso e leale”.