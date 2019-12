© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale continua a far discutere con la maglia del Real Madrid, mentre con quella del Galles appare più rilassato e concentrato sul campo: "Sono pronto, non ho giocato per 4 settimane e i 60' contro l'Azerbaijan sono stati importanti. Per questo sono pronto in vista dell'Ungheria. La qualificazione a Euro2020 è vicina, in passato ci siamo classificati per Euro2016 e abbiamo perso Russia 2018, per questo conosciamo entrambe le sensazioni e sappiamo come affrontare la questione".