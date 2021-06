Germania, Low: "Con Francia e Portogallo vietato sbagliare, al primo errore ti puniscono"

La Germania esordirà ad Euro2020 il prossimo 15 giugno contro la Francia, prima partita di un girone di ferro che comprende anche Portogallo e Ungheria. Il commissario tecnico Joachim Low, in un'intervista concessa all'agenzia SID, si è proiettato al debutto: "Tutti sanno che dovremo essere immediatamente pronti, ma sono molto ottimista. Conosciamo bene la Francia, è la squadra che meglio si adatta all'avversario al mondo. Sappiamo come giocano, ma è difficile leggerli perché sono estremamente flessibili e questo dipende dall'incredibile classe dei calciatori: forti e imprevedibili. Stesso discorso vale per il Portogallo. Servirà una difesa compatta, se non l'avremo potrebbero esserci dei problemi di cui francesi e portoghesi approfitterebbero. Contro entrambe queste squadre non si possono commettere errori perché, senza pietà, al primo ti puniscono".