Guaio Spagna, lesione all'adduttore per Sarabia: salta la semifinale contro l'Italia

Brutto colpo per la Spagna e per Luis Enrique, che per la partita di martedì contro l'Italia dovrà rinuncia a Pablo Sarabia. L'attaccante del PSG, che si era infortunato ieri nella partita contro la Svizzera, è stato sottoposto ad esami strumentali nella giornata di oggi, che hanno dato come esito una lesione muscolare all'adduttore, che dunque lo mette ko per la semifinale dell'Europeo.