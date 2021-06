Hazard e De Bruyne in dubbio per l'Italia. Il ct belga: "Sensazioni positive, ma difficile averli al top"

Il Belgio si prepara a sfidare l’Italia con grandi incognite sulle condizioni fisiche di Eden Hazard e Kevin De Bruyne. In conferenza stampa, il ct Roberto Martinez aggiorna sulle condizioni dei due fuoriclasse, usciti doloranti dalla gara col Portogallo: “È presto ma posso dire quel che sappiamo. Le informazioni sono positive per entrambi. Resteranno con la squadra, non hanno infortuni gravi. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio. Prenderemo ogni giorno come un'opportunità per provare ad averli: saranno al campo, vedremo come staranno. Purtroppo c'è un'informazione negativa su Mignolet: ha lasciato il ritorno e abbiamo portato qui Kaminski. De Bruyne si è infortunato su un giallo che doveva essere un rosso, ci sono stati infortuni evitabili per la gestione dei cartellini ma Eden Hazard ha giocato quanto avrebbe dovuto".

