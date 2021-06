Le pagelle di Arnautovic: belle cose e gravi errori, prendere o lasciare. E ha un vizietto

Contro l'Italia Marko Arnautovic fa vedere qualche lampo di vera classe e trova anche il gol, annullatogli poi dal VAR per fuorigioco. Una buona prestazione, da 6,5 per noi di TMW così come per La Gazzetta dello Sport: "Prendere o lasciare, belle cose e gravi errori". Stesso voto da Tuttosport perché "si accende", mentre dal Corriere dello Sport arriva un 7, tessendone le lodi ma soffermandosi anche sull'esultanza stroncata: "L'esultanza era stata ignorante quasi come con la Macedonia. Vizietto".

I VOTI DI ARNAUTOVIC

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5