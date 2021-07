Le pagelle di Jorginho - Il rigore sbagliato non macchia un Europeo da MVP

Un Europeo praticamente perfetto che neanche quel rigore sbagliato alla fine ha potuto macchiare. Una giocatore totale, il vero regista di questa Italia. Jorginho si dimostra ancora una volta fondamentale nel gioco dell'Italia. 7,5 il voto che troviamo su TMW: "Tantissimi palloni, tanti tocchi corti, tanto di tutto. Come sempre è il centro di gravità permanente del nostro movimento. Non sarà un rigore a macchiarne un Europeo da MVP". 6,5 invece per La Gazzetta dello Sport: "L'unico forse a non scomparire all'inizio, poi maestro nella gestione quando l'Italia fa l'Italia. Unico neo il primo rigore che sbaglia in azzurro". 7 dal Corriere dello Sport: "Anche per il play del Chelsea non è facile. Prende un brutto colpo al ginocchio, ma tiene duro e rientra in campo, scongiurando il cambio. Tiene la bussola dell’Italia sino in fondo. Fallisce il match ball, cambiando angolo, ma Gigio cancella il suo errore.". Stesso voto sul Corriere della Sera: "Il trisnonno Giacomo Frello, che nel 1896 lasciò Lusiano Conco e l'altopiano dei Sette comuni in provincia di Vicenza per sfuggire alla miseria e andare in Brasile sarebbe comunque orgoglioso del trisnipote, che l'America calcistica l'ha trovata in Italia. Dopo la Champions contro Guardiola, guida gli azzurri fra le sabbie mobili e poi sul sentiero giusto di Wembley. Sbaglia il rigore più pesante, ma la festa è tutta sua".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7,5