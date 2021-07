Le pagelle di Mancini - ll migliore da tre anni per tattica, tecnica, gestione e coraggio

Ultimo, ma non ultimo, il CT Roberto Mancini. Il vero artefice di questa impresa, l'uomo che ci ha sempre creduto e che in 3 anni ha preso una squadra che era finita in un baratro e l'ha portata sul tetto d'Europa. E la stampa italiana celebra l'autore di questa straordinaria impresa. 10 il voto su La Gazzetta dello Sport: "L'ha voluto, ci ha creduto, ha vinto. Ha visto da lontano l'Europeo ridandoci bel gioco, vittorie e orgoglio. Il migliore da tre anni per tattica, tecnica, gestione, coraggio. Tutto". Voto 9 per Il Corriere dello Spor: "L’Italia va sotto, ma non affonda, perché possiede anima e gioco. Aggiunge fisicità con Cristante, inserisce Berardi, raddrizzando e dominando la finale. Ai supplementari resiste dopo aver perso Chiesa, Insigne e Verratti. Manca solo il colpo del ko. Vince ai rigori un Europeo meritatissimo. Capolavoro dipinto d’azzurro. Quasi trent’anni dopo l’abbraccio con Vialli a Wembley è una cartolina per l’eternità". Stesso voto dal Corriere dell Sera: "Riapre la partita con le scelte giuste e, a 1366 giorni dal flop mondiale contro la Svezia, rimette l'Italia sulla mappa del calcio, puntando sul talento, sulla gioventù e anche sulla sua proverbiale buona sorte. Il trionfo della fiducia, lo spot migliore anche per il paese". 10 il voto sulle colonne di Repubblica: "Per noi è un miracolo, ma lui ci ha sempre creduto. Si è ripreso finalmente quello che non aveva avuto da calciatore".

