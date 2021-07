I tifosi danesi ci provano: 28.600 firme raccolte per rigiocare la semifinale con l'Inghilterra

Dopo la petizione lanciata dai tifosi francesi per rigiocare l'ottavo di finale contro la Svizzera a causa di una presunta irregolarità di Sommer in occasione del rigore (decisivo) parato a Mbappé, anche i sostenitori danesi ci provano e hanno raccolto, sulla famosa piattaforma Change.org, ben 28.600 firme per rigiocare la sfida contro l'Inghilterra. Nel mirino, oltre al rigore piuttosto generoso concesso a Sterling (e i due palloni in campo), c'è anche il laser puntato sul viso di Kasper Schmeichel durante il calcio di rigore di Harry Kane. "Vogliamo cancellare il rigore subito dalla Danimarca, è stata una decisione sbagliata perché non c'era contatto. Se non avremo successo, sarebbe un fallimento per l'UEFA e per il magnifico gioco del calcio", si legge nella descrizione.