Il fondo di Zazzaroni sul CorSport: "Siamo da quarti. Ora tutto ciò che verrà sarà un miracolo"

"Col cuore in gola". Ivan Zazzaroni titola così il suo fondo sul quotidiano da lui diretto, il Corriere dello Sport, in cui si sofferma sulla vittoria con l'Austria e si proietta ai prossimi impegni della Nazionale: "Abbiamo raggiunto i quarti, il traguardo minimo ma anche quello più corrispondente al nostro effettivo valore. Da qui in avanti ogni altro passaggio superato sarà qualcosa di assai prossimo al miracolo calcistico. Non va dimenticato, però, che in manifestazioni lunghe un mese è naturale sbagliare un prova, non riuscire a dare il meglio di sé. La vittoria che nasce dalle difficoltà azzera tutto, è il reset ideale".